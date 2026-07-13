Milyonlarca emekli zamlı maaşına kavuşuyor: TBMM en düşük emekli maaşı zammı için yarın toplanıyor

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ AYLIĞI

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisine 2026 yılı ikinci altı aylık dönem için yüzde 13,52 zam uygulanacak. Bugün itibarıyla 59 bin 896 olan lise mezunu en düşük memur aylığı, yüzde 13,52'lik artışla 67 bin 994 TL'ye çıktı. 1000 TL'lik seyyanen zammın eklenmesiyle en düşük memur aylığı alan vatandaşın cebine 68 bin 994 TL girdi. Üniversite mezunu bir memurun 62.403 TL olan aylığı da zam ve 1000 TL'lik eklemeyle 71 bin 839 TL'ye yükseldi.

Mevcut en düşük memur emekli aylığı ise 26 bin 889 TL. Yeni zamla birlikte en düşük memur emeklisi 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 31.524 TL aylık alacak.

Kategori Önceki Maaş (TL) Zam Oranı Zam Sonrası (TL) Seyyanen Zam (TL) Toplam Maaş (TL) Lise Mezunu En Düşük Memur 59.896 %13,52 67.994 1.000 68.994 Üniversite Mezunu Memur 62.403 %13,52 70.839 1.000 71.839 En Düşük Memur Emeklisi 26.889 %13,52 30.524 1.000 31.524

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Ekonomi