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Türkiye’nin peşinde olduğu hain: FETÖ'nün kara kutusu! Namık kod adlı Adil Öksüz kırmızı bültenle aranıyor

FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri imamı” Adil Öksüz, darbe planlamasında kilit rol üstlendi. Akıncı Üssü yakınında yakalanan Öksüz, 21 dakika sonra serbest bırakılırken, “34 SIR 49” plakalı araçla izini kaybettirdi. Firari FETÖ lideri kırmızı bültenle aranıyor.

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Türkiye’nin peşinde olduğu hain: FETÖ'nün kara kutusu! Namık kod adlı Adil Öksüz kırmızı bültenle aranıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sayıca az olan üst düzey sivil militanların en kritik isimlerinden biri de "Namık" kod adıyla bilinen Adil Öksüz'dü. 1967 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın'da doğan Adil Öksüz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlayan Öksüz, aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi'nde Temel İslam Bilimleri bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı.

FETÖ’nün darbe planlamasında kilit rol üstlenen “Hava Kuvvetleri imamı” Adil Öksüz (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)FETÖ’nün darbe planlamasında kilit rol üstlenen “Hava Kuvvetleri imamı” Adil Öksüz (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)

KENDİSİNİ KAMUFLE ETTİ

Örgütün "Hava Kuvveteri İmamı" olarak bilinen Öksüz, Ankara'da danışmanlık merkezi olarak kullanılan 3 katlı bir villada, 2016 yılının Haziran ayı sonu itibarıyla TSK içindeki örgüte bağlı rütbeli subaylarla birlikte darbe girişiminin planlanmaya başladı. O tüm bu süreçte, örgüt içindeki konumu açığa çıkmasın diye "Akademisyen" kimliğini kullanarak kendisini kamufle etti.

Darbe girişiminden önceki süreçte Öksüz'ün seyahat trafiği doğrudan eylem planlamasına işaret ediyordu. Öksüz, 2016 yılının Mart ve Haziran aylarında defalarca ABD'ye uçtu.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Türkiye’nin peşinde olduğu hain: FETÖ'nün kara kutusu! Namık kod adlı Adil Öksüz kırmızı bültenle aranıyor-3

AKINCI'DA YAKALANDI, HÂKİMLER SERBEST BIRAKTI

15 Temmuz gecesi darbe girişiminin komuta merkezi Ankara'daki Akıncı Üssü'ydü. 16 Temmuz 2016 sabahı Akıncı Üssü yakınlarında jandarma ekipleri tarafından üzerinde bir adet GPS cihazı, cep telefonu ve bir miktar parayla yakalanan Öksüz, bölgede bulunma nedenini "Tarla bakmaya gelmiştim" diyerek açıklamaya çalıştı.

Gözaltına alındıktan sonra Sincan Batı Adliyesi'ne sevk edilen Öksüz, adli süreçteki şüphe uyandıran zafiyetler ve ihmaller zinciri neticesinde, 18 Temmuz 2016'da Hâkim Köksal Çelik tarafından sadece 21 dakika içinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın bu karara yaptığı itiraz ise diğer hâkim Çetin Sönmez tarafından reddedildi. Böylece en kritik isim adliye kapısından yürüyerek çıktı.

Türkiye’nin peşinde olduğu hain: FETÖ'nün kara kutusu! Namık kod adlı Adil Öksüz kırmızı bültenle aranıyor-4

DARBE PLANI PENSİLVANYA'DA ONAYLANDI

Yapılan HTS (arama trafiği) ve havalimanı kayıt incelemelerinde; darbe planının son onayını almak üzere 11 Temmuz 2016'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'ye gittiği ve darbe girişiminden sadece iki gün önce, 13 Temmuz 2016'da Türkiye'ye döndüğü belgelendi. Bu seyahat, hain darbe planının Pensilvanya'daki örgüt elebaşı tarafından onay aldığına dair bir değerlendirme oldu.

Türkiye’nin peşinde olduğu hain: FETÖ'nün kara kutusu! Namık kod adlı Adil Öksüz kırmızı bültenle aranıyor-5

'SIR' PLAKALI ARAÇLA KAÇTI

Serbest bırakılma kararının hemen ardından adliyeden ayrılan Adil Öksüz, planlı bir kaçış rotasını devreye soktu. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geçen Öksüz, kameralara son kez burada takıldı. 19 Temmuz sabaha karşı Sakarya'nın Akyazı'da bulunan kayınpederinin evine uğradığı, eşinin ailesiyle görüştükten sonra kendisine ait olan "34 SIR 49" plakalı otomobilini bırakıp bir daha dönmemek üzere izini kaybettirdiği tespit edildi. Hakkında kırımızı bülten çıkarılan Öksüz halen firari olarak aranıyor.

Türkiye’nin peşinde olduğu hain: FETÖ'nün kara kutusu! Namık kod adlı Adil Öksüz kırmızı bültenle aranıyor-6

SAHTE MİT AJANI YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Darbe girişiminin ardından bir itirafçının beyanlarına göre; teşkilattan sızdırılan orijinal bir angaje formu şablonu kullanılarak Adil Öksüz adına sahte bir belge üretildi.

Öksüz'ü 2014 girişli "Timsah" kod adlı bir MİT ajanı ve sözde paralel yapıyla mücadele eden bir görevli gibi gösteren bu sahte belge, örgüt tarafından kontrol edilen sosyal medya hesapları ve FETÖ'cü medya aygıtları vasıtasıyla hızla dolaşıma sokuldu. Örgüt bu bilgiyi hedef şaşırtmak için servis etti.

Türkiye’nin peşinde olduğu hain: FETÖ'nün kara kutusu! Namık kod adlı Adil Öksüz kırmızı bültenle aranıyor-7

YARDIM EDENLER CEZALANDIRILDI

Firari Adil Öksüz'ü serbest bırakan iki hâkim Çetin Sönmez ve Köksal Çelik, 2018'de meslekten ihraç edildi.

Hâkim Sönmez, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öksüz'ü Sakarya'daki arama çalışmalarında kasıtlı olarak kaçırdığı belirlenen dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Ercan Özoğluöz ise 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Son olarak, Öksüz'ü İstanbul Üsküdar'daki güvenli evden alarak kaçış sürecinde şoförlüğünü ve saklama faaliyetlerini yürüten kilit isimlerden Cihat Yıldız, Beylikdüzü'nde yakalanarak "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye’nin peşinde olduğu hain: FETÖ'nün kara kutusu! Namık kod adlı Adil Öksüz kırmızı bültenle aranıyor-8

TÜRKİYE ONUN PEŞİNDE

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Öksüz, ana darbe davalarında ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyor. Firarı sonrası Öksüz'ün Almanya'da Frankfurt ve Hannover şehirlerinde, örgütün hücre evlerinde veya yabancı istihbarat servislerinin himayesindeki güvenli lokasyonlarda saklandığı değerlendiriliyor.

Haber: Ali Rıza Akbulut

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Türkiye’nin peşinde olduğu hain: FETÖ'nün kara kutusu! Namık kod adlı Adil Öksüz kırmızı bültenle aranıyor-10 Türkiye’nin peşinde olduğu hain: FETÖ'nün kara kutusu! Namık kod adlı Adil Öksüz kırmızı bültenle aranıyor-11 Türkiye’nin peşinde olduğu hain: FETÖ'nün kara kutusu! Namık kod adlı Adil Öksüz kırmızı bültenle aranıyor-12

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