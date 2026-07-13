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15 Temmuz’un 10. yılında Türkiye tek yürek! Başkan Erdoğan Ankara'da dört programa katılacak 253 hafız Ayasofya'da hatim okuyacak

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılında etkinlikler, 81 il ile yurt dışında eş zamanlı yapılacak. Anma etkinliklerinin 10. yılında şehitler dualarla anılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da dört programa katılacak. 253 hafız Ayasofya'da hatim okuyacak.

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15 Temmuz’un 10. yılında Türkiye tek yürek! Başkan Erdoğan Ankara'da dört programa katılacak 253 hafız Ayasofya'da hatim okuyacak

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında etkinlikler, 81 il ile yurt dışında eş zamanlı yapılacak.

Ayasofya'da hatim (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Ayasofya'da hatim (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

AYASOFYA'DA 253 ŞEHİT ANISINA HATİM PROGRAMI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 253 şehit anısına 253 hafızın katılımıyla hatim programı düzenlenirken, kentte 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile drone ve ışık gösterileri gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan programlar kapsamında 81 ilde ve yurt dışında çok sayıda anma etkinliği düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın programı 14 Temmuz'da başlayacak. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Siyasal ve Hukuki Boyutuyla 10. Yılında 15 Temmuz Programı"na katılacak.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

15 Temmuz'da millet iradesine sahip çıktı.15 Temmuz'da millet iradesine sahip çıktı.

ANKARA'DA MEVLİD

Ankara'daki resmi program ise 15 Temmuz saat 12.30'da TBMM Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan


BAŞKAN ERDOĞAN 4 PROGRAMA KATILACAK

15 Temmuz Çarşamba günü ise ilk olarak Beştepe Millet Camii'nde düzenlenecek 15 Temmuz Hatm-i Şerifi programına katılması planlanan Başkan Recep Tayyi Erdoğan'ın, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki resmi anma töreninde yer alması bekleniyor.

15 Temmuz ihanetine karşı millet sokaklara indi15 Temmuz ihanetine karşı millet sokaklara indi

Erdoğan'ın günün son programında ise saat 18.00'de Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programında millete hitap etmesi öngörülüyor.

Haber: Resum Ekrem Şahan

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15 Temmuz’un 10. yılında Türkiye tek yürek! Başkan Erdoğan Ankara'da dört programa katılacak 253 hafız Ayasofya'da hatim okuyacak-6 15 Temmuz’un 10. yılında Türkiye tek yürek! Başkan Erdoğan Ankara'da dört programa katılacak 253 hafız Ayasofya'da hatim okuyacak-7 15 Temmuz’un 10. yılında Türkiye tek yürek! Başkan Erdoğan Ankara'da dört programa katılacak 253 hafız Ayasofya'da hatim okuyacak-8
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