CANLI YAYIN
Geri

Aslan’dan 10 numara transfer hamlesi: Galatasaray Enciso için masada

Cimbom10 numara transferinde önemi adımlar atıyor... TAKVİM’in günler önce duyurduğu Julio Enciso operasyonunda yeni aşamaya geçildi. Galatasaray, Strasbourg ile transfer için masaya oturdu. Teknik patron Okan Buruk’un çok beğendiği Paraguaylı yıldız için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Aslan’dan 10 numara transfer hamlesi: Galatasaray Enciso için masada

Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor... Paraguaylı yıldız Julio Enciso Cimbom'un gözdeleri arasında.

22 yaşındaki Paraguaylı futbolcu Julio Enciso, Galatasaray’ın radarına girmeyi başardı. (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)22 yaşındaki Paraguaylı futbolcu Julio Enciso, Galatasaray’ın radarına girmeyi başardı. (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)

Edinilen bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, 10 numara takviyesi için Strasbourg forması giyen genç futbolcu adına görüşmelere başladı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Aslan’dan 10 numara transfer hamlesi: Galatasaray Enciso için masada-3

Teknik direktör Okan Buruk'un, Dünya Kupası'ndaki performansını yakından takip ettiği Paraguay Milli Takımı'nın yıldızı Julio Enciso'yu çok beğendiği bilinen detaylar arasında.

Okan Buruk’un beğendiği Paraguaylı yıldız için görüşmeler başlamış durumda.Okan Buruk’un beğendiği Paraguaylı yıldız için görüşmeler başlamış durumda.

YABANCI KURALINA UYUYOR

TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralına da uyan genç futbolcu, Galatasaray yönetiminin öncelikli hedefleri arasında. TAKVİM Sarı-Kırmızılı yönetimin, Fransız ekibi Strasbourg ile transfer şartlarını görüşmek için temaslara başlamaya hazırlandığını günler öncesinden duyurmuştu.

Aslan’dan 10 numara transfer hamlesi: Galatasaray Enciso için masada-5

Değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Enciso, geçen sezon başında Brighton'dan Strasbourg'a transfer olmuştu. Geride kalan sezonda Fransız ekibi ile 42 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Paraguaylı, 12 gol ve 9 asist yapmayı başardı.

Paraguay’ın yıldızı Julio Enciso performansıyla Okan Buruk’u büyülediParaguay’ın yıldızı Julio Enciso performansıyla Okan Buruk’u büyüledi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aslan’dan 10 numara transfer hamlesi: Galatasaray Enciso için masada-7 Aslan’dan 10 numara transfer hamlesi: Galatasaray Enciso için masada-8 Aslan’dan 10 numara transfer hamlesi: Galatasaray Enciso için masada-9

Galatasaray'da Jhon Duran defteri kapandı! Okan Buruk'tan net mesaj
SONRAKİ HABER

G.Saray'da Jhon Duran defteri kapandı!
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler