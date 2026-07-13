Aslan’dan 10 numara transfer hamlesi: Galatasaray Enciso için masada
Cimbom10 numara transferinde önemi adımlar atıyor... TAKVİM’in günler önce duyurduğu Julio Enciso operasyonunda yeni aşamaya geçildi. Galatasaray, Strasbourg ile transfer için masaya oturdu. Teknik patron Okan Buruk’un çok beğendiği Paraguaylı yıldız için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor... Paraguaylı yıldız Julio Enciso Cimbom'un gözdeleri arasında.
Edinilen bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, 10 numara takviyesi için Strasbourg forması giyen genç futbolcu adına görüşmelere başladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Dünya Kupası'ndaki performansını yakından takip ettiği Paraguay Milli Takımı'nın yıldızı Julio Enciso'yu çok beğendiği bilinen detaylar arasında.
YABANCI KURALINA UYUYOR
TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralına da uyan genç futbolcu, Galatasaray yönetiminin öncelikli hedefleri arasında. TAKVİM Sarı-Kırmızılı yönetimin, Fransız ekibi Strasbourg ile transfer şartlarını görüşmek için temaslara başlamaya hazırlandığını günler öncesinden duyurmuştu.
Değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Enciso, geçen sezon başında Brighton'dan Strasbourg'a transfer olmuştu. Geride kalan sezonda Fransız ekibi ile 42 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Paraguaylı, 12 gol ve 9 asist yapmayı başardı.