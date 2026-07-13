Aslan’dan 10 numara transfer hamlesi: Galatasaray Enciso için masada

TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralına da uyan genç futbolcu, Galatasaray yönetiminin öncelikli hedefleri arasında. TAKVİM Sarı-Kırmızılı yönetimin, Fransız ekibi Strasbourg ile transfer şartlarını görüşmek için temaslara başlamaya hazırlandığını günler öncesinden duyurmuştu.

Değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Enciso, geçen sezon başında Brighton'dan Strasbourg'a transfer olmuştu. Geride kalan sezonda Fransız ekibi ile 42 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Paraguaylı, 12 gol ve 9 asist yapmayı başardı.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Galatasaray