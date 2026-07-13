CANLI YAYIN
Geri

15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı

FETÖ’nün üniformalı hainlerinin giriştiği 15 Temmuz girişiminin karşısında direnişin kıvılcımını Cumhurbaşkanı Erdoğan çaktı. Millet Erdoğan’a, Erdoğan da milletine güvendi. Onun çağrısıyla milyonlar geri dönmeyi düşünmeden, şehit olmayı göze alarak meydanlara koştu. Hain plan bu kararlılıkla bozuldu.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016 gecesi Marmaris'ten cep telefonu üzerinden FaceTime bağlantısıyla televizyonların canlı yayınlarına katılarak millete meydanlara çıkma çağrısı yaptı. Başkan Erdoğan, darbe girişimini Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun kalkışması olarak nitelendirirken, vatandaşları demokrasiye sahip çıkmaya davet etti.

Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz çağrısıyla milyonlar darbe girişimine karşı meydanlara aktı. (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz çağrısıyla milyonlar darbe girişimine karşı meydanlara aktı. (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)

MİLLETİMİ DAVET EDİYORUM

15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-2 Başkan Erdoğan, çağrısında, "Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Milletçe meydanlarda, havalimanlarında toplanalım. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar" ifadelerine yer verdi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-3

MİLLET AKIN AKIN DİRENİŞE

15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-4 Vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, darbecilerin başarılı olamayacağını belirterek, "Ben de Cumhurbaşkanı olarak meydana geliyorum" dedi.
15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-5 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara davet eden çağrısı üzerine vatandaşlar sokaklara çıktı.
15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-6 Emniyet güçleri, darbe karşıtı askerler ve halkın direnişiyle girişim yaklaşık 22 saat içinde kontrol altına alındı.
15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-7 Darbeciler teslim olurken, 17 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri birlik ve kurumlarında tam kontrol sağlandığı açıklandı.

15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-4

O GECE 253 ŞEHİT VERDİK

15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-5 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından milyonlarca vatandaş meydanlara, caddelere ve havalimanlarına akın ederek darbe girişimine karşı direndi.

15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-5

253 ŞEHİT VERİLDİ

15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-6 FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 253 kişi şehit, 2 bin 732 kişi gazi oldu. İstanbul'da 100, Ankara'da 99 şehit verildi.
15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-7 Emniyet Teşkilatı 63 şehit ve 284 gaziyle en ağır kayıplardan birini yaşarken, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı saldırısında 51 polis şehit düştü.

15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-6

GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Sabah'tan Harun Sekmen'e konuştu: O gece insanlar çocuklarıyla, eşleriyle helalleşerek sokağa çıktı. Çünkü mesele sadece bir hükümet meselesi değildi. Mesele vatanın, bayrağın ve devletin bekasıydı. 15 Temmuz'da verilen mücadele sadece bizim tarihimize geçmedi. Türk milletinin o gece ortaya koyduğu iradeyi örnek aldı. Biz ekmeğimizi paylaşırız ama vatanımızı asla paylaşmayız.
Çünkü vatan sevgisi imandandır. Bu anlayış olduğu sürece bu millet hiçbir hain girişime boyun eğmeyecektir. 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve bu destanı gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluğumuzdur.

15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-7

EMANETLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç: 15 Temmuz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği eşlerinin ve çocuklarının insanca yaşayabilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Onların yaşadığı sağlık, eğitim, istihdam ve ekonomik sorunlarla birebir ilgileniyoruz. Bize ulaşan hiçbir aileyi yalnız bırakmıyoruz. İlgili kurumlarla görüşerek sorunların çözümü için takipçi oluyoruz. 15 Temmuz'u sadece yıldönümünde hatırlanacak bir tarih olarak görmüyoruz. O gece verilen mücadele bu milletin ortak hafızasıdır. Gelecek nesillerin de aynı bilinçle yetişmesi için Türkiye'nin dört bir yanında faaliyetler düzenliyoruz.

15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-8

MİLLET ERDOĞAN'A GÜVENDİ ERDOĞAN DA MİLLETİNE GÜVENDİ

15 Temmuz gecesinde bir milletin dirildiğini vurgulayan Turunç, "15 Temmuz bir direniş destanıdır. Millet Erdoğan'a güvendi, Erdoğan da milletine güvendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlara çıkın çağrısıyla milyonlarca insan evinden çıktı. İnsanlar geri dönmeyi düşünmeden, şehit olmayı göze alarak meydanlara koştu. İşte 40 yıllık hain planı bozan da bu inanç ve bu kararlılık oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir an bile tereddüt etmedi. Cennet vatanımızı darbeci alçaklara bırakmadı. Eğer darbe başarılı olsaydı vatan diye bir şey kalmazdı" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’un 10. yılına özel 10 ülkede anma programı15 Temmuz’un 10. yılına özel 10 ülkede anma programı
15 Temmuz’un 10. yılına özel 10 ülkede anma programı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-10 15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-11 15 Temmuz destanı: Başkan çağırdı milyonlar meydanlara aktı-12

Kılıçdaroğlu neşteri vurdu: 43 il başkanı görevden alındı
SONRAKİ HABER

Kılıçdaroğlu neşteri vurdu: 43 il başkanı görevden alındı

 Türkiye’nin peşinde olduğu hain: FETÖ'nün kara kutusu! Kod adı: Namık
ÖNCEKİ HABER

İhanetin kara kutusu kod adı: Namık
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler