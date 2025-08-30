Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde en çok bonservis harcayan 10. takım oldu

Galatasaray, bu sezon yaptığı flaş transferlerle dünya medyasında gündem olmaya devam ediyor. Aslan, bu sezon dünyaca ünlü yıldızlara ödediği bonservis ücretleriyle dikkatleri çekiyor. Galatasaray, bu sezon Napoli'den Victor Osimhen'i tam 75 milyon Euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattı. Monaco'nun stoperi Wilfried Singo için 30.7 milyon Euro harcadı. Yine Monaco'dan transfer ettiği Ismail Jakobs için 8 milyon Euro, Lens'ten kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski için ise 7 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

İLK 4'TE İNGİLİZLER VAR

KALECI ve orta saha transferi yapması beklenen Galatasaray'da ödenen bonservis ücreti daha da artacak. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar arasında transfere en çok para harcayan takımlar sıralamasında 10. basamakta yer aldı. Listenin ilk sırasında 339.6 milyon euro ile İngiliz devi Liverpool yer alıyor. Listenin ilk 4 sırasında İngiliz takımları yer alıyor. Arsenal 293.5, Chelsea 279.6 ve Manchester City 176.9 milyon euro harcama yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele edecek olan Galatasaray, bu sezon üst turları hedefliyor.

EN ÇOK PARA HARCAYANLAR

1-Liverpool 339.6 milyon Euro 2-Arsenal 293.5 milyon Euro 3-Chelsea 279.6 milyon Euro 4-M.City 176.9 milyon Euro 5-A.Madrid 175 milyon Euro 6-R.Madrid 167.5 milyon Euro 7-Tottenham 145.6 milyon Euro 8-Leverkusen 141.1 milyon Euro 9-Atalanta 121.8 milyon Euro 10-G.Saray 120.7 milyon Euro