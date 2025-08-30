A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Hedef Katar yolu!

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Türkiye, elemelerde E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

Grubu lider bitiren ekip doğrudan Dünya Kupası bileti alacak, ikinci olan ise play-off oynayacak. Grubun en zorlu rakibi olarak gösterilen İspanya, Avrupa futbolunun en güçlü ekiplerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Milli Takım'ın elemelerde başarılı olması halinde, uzun bir aradan sonra Dünya Kupası sahnesinde yer alınacak.