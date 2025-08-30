SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Hedef Katar yolu!

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Gürcistan ve İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu. Türkiye, E Grubu’nda zorlu rakipler arasında yer alan İspanya’ya karşı liderlik mücadelesi verecek. Grup birincisi doğrudan, ikincisi ise play-off ile Dünya Kupası bileti arayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ağustos 2025
A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Hedef Katar yolu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Türkiye, elemelerde E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

Grubu lider bitiren ekip doğrudan Dünya Kupası bileti alacak, ikinci olan ise play-off oynayacak. Grubun en zorlu rakibi olarak gösterilen İspanya, Avrupa futbolunun en güçlü ekiplerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Milli Takım'ın elemelerde başarılı olması halinde, uzun bir aradan sonra Dünya Kupası sahnesinde yer alınacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin’de görüşecek | Ukrayna’da çözümü getirecek zirve mi?
Koza Altın
Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
ABD Temyiz Mahkemesi’nden Donald Trump’a gümrük tarifesi freni: Yetkisini aştı!
Miami’de hayatını kaybetmişti! Defne Akçakayalıoğlu’nun ölümünde yeni detay | Ağır ilaçlar neden olmuş olabilir
AK Parti Sözcüsü Çelik İsrailli aşırı sağcı bakana sert tepki gösterdi
Mourinho ile yollar ayrıldı | Takvim Portekizli teknik adamın ayrılığının perdesini araladı!
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Gazze tezkeresi TBMM’de kabul edildi | Bakan Fidan: İsrail ile ticaret tamamen kesildi
Galatasaray 4’te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
İsrail ordusu Gazze’de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
Halit Yukay’ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi’nde 16 dakikalık sır...
CHP’li Erkan Hayla’dan skandal! Saniye saniye kaydedildi: Sopayla personel dövdü
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç’a tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti... Elebaşı Öcalan’dan üç kilit kavram mesajı!
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe’de
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
Fenerbahçe ve Samsunspor’un rakipleri belli oldu!
Adem Soytekin’den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu’nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk