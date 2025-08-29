PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray Wilfried Singo transferini resmen açıkladı: 5 yıllık imza ve 30.7 milyon euro

Galatasaray’ın 30.7 milyon euro’ya 5 yıllığına kadrosuna kattığı 24 yaşındaki stoper, Osimhen’in ardından Sarı-Kırmızılı takımın en pahalı 2. oyuncusu konumunda.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ağustos 2025
Galatasaray Wilfried Singo transferini resmen açıkladı: 5 yıllık imza ve 30.7 milyon euro

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, Fransa Ligue 1ekibi Monaco'dan renklerine bağladığı Wilfried Singo'nun transferini duyurdu. Sarı-Kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada 5 yıllık sözleşme imzalanan 24 yaşındaki Fildişili futbolcu için Fransız ekibine 30.7 milyon euro ödeneceği belirtildi. Ayrıca yapılan anlaşmada oyuncunun sonraki satışından Monaco'ya yüzde 10 kar payı verileceği de ifade edildi. Yıldız futbolcunun sezon başına 4.8 milyon euro yıllık ücret alacağı belirtildi. Singo Osimhen'in ardından Cimbom'un en pahalı 2. oyuncusu oldu.

SABIRSIZLANIYORUM


Galatasaray'ınyeni transferi Wilfried Singo, "Yeni ailemle birlikte olacağım için açıkçası çok mutluyum. Bu formayı giydikten sonra bol şans elde edip iyi sonuçlar alacağız" dedi. Yıldız oyuncu, "Galatasaray maçlarını izledim. İnanılmaz bir atmosfer var. Sabırsızlanıyorum." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Bakan Fidan’dan terör devleti İsrail’e net mesaj: Düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız!
Türk Telekom
Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik soru açtırıldı
CHP Süleymaniye’de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye’de YPG için eşit ortaklık istedi
Kartal’dan Avrupa’ya veda! Beşiktaş - FC Lausanne-Sport: 0-1 | MAÇ SONUCU
Kaynağını bizzat Başkan Erdoğan yaptı! Milli uçak gemisi MUGEM için tarihi gün
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Kalpleri derinden sarsacak hikaye | atv’nin yeni dizisi Gözleri Karadenizin yayın tarihi belli oldu!
Birgün yazarı Kaan Sezyum’dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
İmralı Heyeti İmralı’da... DEM’liler Süleymaniye’de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Yeşil Vatan’da alevlerle savaş | Bursa ve Çanakkale’deki yangınlar kontrol altında
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti
İzmir’de CHP mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer’den Özgür Özel’e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay’a…
ABD’nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına kılıç çekti
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da sırra kadem basmıştı! Nereye gittiği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!