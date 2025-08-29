Galatasaray Wilfried Singo transferini resmen açıkladı: 5 yıllık imza ve 30.7 milyon euro

Galatasaray, Fransa Ligue 1ekibi Monaco'dan renklerine bağladığı Wilfried Singo'nun transferini duyurdu. Sarı-Kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada 5 yıllık sözleşme imzalanan 24 yaşındaki Fildişili futbolcu için Fransız ekibine 30.7 milyon euro ödeneceği belirtildi. Ayrıca yapılan anlaşmada oyuncunun sonraki satışından Monaco'ya yüzde 10 kar payı verileceği de ifade edildi. Yıldız futbolcunun sezon başına 4.8 milyon euro yıllık ücret alacağı belirtildi. Singo Osimhen'in ardından Cimbom'un en pahalı 2. oyuncusu oldu.

SABIRSIZLANIYORUM



Galatasaray'ınyeni transferi Wilfried Singo, "Yeni ailemle birlikte olacağım için açıkçası çok mutluyum. Bu formayı giydikten sonra bol şans elde edip iyi sonuçlar alacağız" dedi. Yıldız oyuncu, "Galatasaray maçlarını izledim. İnanılmaz bir atmosfer var. Sabırsızlanıyorum." dedi.