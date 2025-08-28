Samsunspor Avrupa’da tarih yazmak için sahada

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play- Off Turu ikinci maçında bugün saat 20.00'de Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele HT Spor'dan yayımlanacak. Karadeniz ekibi, play-off turu ilk maçında Atina'da rakibine 2-1 mağlup oldu. Samsunspor, 27 yıl sonra sahasında oynayacağı ilk Avrupa maçını, 1 farklı galibiyetle geçerse mücadeleyi uzatmaya taşıyacak. 2 ve üstü farklı galibiyetlerde ise lig aşaması bileti alacak. Beraberlik veya mağlubiyet halinde ise turu geçen taraf Panathinaikos olacak.

