Galatasaray Wilfried Singo transferinde Monaco ile 30 milyon Euro’ya anlaştı

G.Saray'da stoper transferi için İtalya ve Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan medyasına göre Galatasaray ve Monaco, 24 yaşındaki Fildişili stoper Wilfried Singo transferinde yaklaşık 30 milyon Euro seviyesinde bir bedelle anlaştı. Fransız medyasından Footmercato'nun haberine göre ise Galatasaray ve Monaco, Singo transferinde büyük oranda anlaşma sağladı. Oyuncu da Galatasaray'a transfer olma kararını verdi. Okan Buruk'un transferini çok istediği Singo, Monaco'da bu sezon forma şansı bulamadı.

