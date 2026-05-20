Takvim yazdı Kılıçdaroğlu'ndan video geldi! İkinci "arınma" çağrısı: CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen ikinci arınma çağrısı geldi. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu yolsuzluk ağı ve belediyelerdeki rüşvet ağını işaret ederek "Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz" dedi. "CHP gerektiğinde arınmasını bilir" diyen Kılıçdaroğlu, havluculara ve "poşetçilere" sert daldı. "Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesinde haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz" ifadelerini kullandı.
CHP son günlerde "yönetilememe" krizi yaşıyor.
Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan sonra Muhittin Böcek ve ailesinin etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olması CHP'de sadece kurultayın değil yerel seçimlerinde parayla dizayn edildiği şaibeli bir süreci işaret ediyor.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partiden istifa etmesi de bardağı taşıran son nokta oldu.
Takvim.com.tr, 12 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci bir arınma çağrısı yapacağını duyurmuştu.
Ve Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi.
Şu ifadeleri kullandı:
- Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları…
Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker.
- İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak, bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerinin görevidir.
- İkincisi, koca bir çınardır Cumhuriyet Halk Partisi. Bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşanmıştır ama asla diz çökmemiştir. Teslim alınamamıştır.
- Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz.
- Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesinde haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da bilir ama yolundan dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kez çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde. Ama eğilip bükülmez.
- İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum. Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka şey söylemesini asla beklemez.
Aklımız nefsimize uymasın. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın. Rehberimiz vicdanımız olsun. Sağlıcakla kalın, benim sevgili yurttaşlarım.
İLK ARINMA ÇAĞRISINDA EKOSİSTEME DALMIŞTI
Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu Kasım 2025'te "CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz" diyerek CHP'nin derhal arınması gerektiğini savunmuştu. "Rüşvet çarkının müteahhitleri" diyerek de doğrudan Ekrem İmamoğlu ve çevresindekileri işaret etmişti.
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama, bakın büyük bir ama ile söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır"
ARINMA ÇAĞRISINA DESTEK VERENLER İHRAÇ EDİLDİ
Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına CHP'deki 10 aktif vekil, 16 eski vekil ve 30'daki fazla ilçe başkanı destek vermişti. Bu isimlerden bazıları CHP yönetimi tarafından ihraç edilmişti.