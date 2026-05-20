CANLI YAYIN
Geri

İşte "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verenler! İsim isim Kılıçdaroğlu'nun açtığı bayrağın altında toplanan vekiller

7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin arınması için ikinci kez çağrı yaptı. "Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz" diyen Kılıçdaroğlu'nun manifestosu CHP içindeki kırılgan fayları da tetikledi. Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına destek veren CHP'deki aktif vekilleri tek tek derledi. Listedeki isimler dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İşte "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verenler! İsim isim Kılıçdaroğlu'nun açtığı bayrağın altında toplanan vekiller

CHP'de "mutlak butlan" tartışmaları sürerken 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen ikinci arınma çağrısı geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye yeni arınma çağrısı


Kendisine "Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert sözlerle yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kez çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde. Ama eğilip bükülmez" ifadelerini kullandı.

Takvim yazdı Kılıçdaroğlundan video geldi! İkinci arınma çağrısı: CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz



KILIÇDAROĞLU FİTİLİ ATEŞLEDİ: CHP HARAMIN SIĞINAĞI OLAMAZ

CHP'yi mahkemeye düşüren İBB'deki yolsuzluk davaları, Uşak ve Antalya'daki etkin pişmanlık itirafları ve kamuoyuna yansıyan rüşvet ağına atıfla "CHP haramın sığınağı olamaz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri CHP içindeki kırılgan fayları da tetikledi.

Tıpkı Kılıçdaroğlu gibi CHP'nin arınması gerektiğini düşünen çok sayıda milletvekili önce partinin geleceğiyle ilgili toplantılar yaptı sonra da "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verdi.

Bu bağlamda Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına destek veren aktif vekilleri isim isim derledi.

İşte CHP'de "arınalım" diyenler:

İşte "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verenler! İsim isim Kılıçdaroğlu'nun açtığı bayrağın altında toplanan vekiller-3

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat

İşte "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verenler! İsim isim Kılıçdaroğlu'nun açtığı bayrağın altında toplanan vekiller-4

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç

İşte "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verenler! İsim isim Kılıçdaroğlu'nun açtığı bayrağın altında toplanan vekiller-5

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

İşte "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verenler! İsim isim Kılıçdaroğlu'nun açtığı bayrağın altında toplanan vekiller-6

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap

İşte "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verenler! İsim isim Kılıçdaroğlu'nun açtığı bayrağın altında toplanan vekiller-7

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen

İşte "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verenler! İsim isim Kılıçdaroğlu'nun açtığı bayrağın altında toplanan vekiller-8

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz


KILIÇDAROĞLU'NUN İLK ÇAĞRISINA DA ÇOK SAYIDA VEKİL DESTEK VERMİŞTİ

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu Kasım 2025'te "CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz" diyerek CHP'nin derhal arınması gerektiğini savunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun ilk arınma çağrısına CHP'deki 10 aktif vekil, 16 eski vekil ve 30'dan fazla ilçe başkanı destek vermişti.

Bu isimlerden bazıları CHP yönetimi tarafından ihraç edilmişti.

CHPde 2. arınma ihtilali! Kemal Kılıçdaroğlundan yeni video geliyor | Etkin pişmanlıklar dosyada mutlak butlan istinafta


Gıdada yeni dönem Resmi Gazete’de... 189 ürüne onay çıkarken 32 ürüne ret | Kırmızı çizgi domuz ve böcek
SONRAKİ HABER

Yeni gıda yönetmeliğinde "domuz" detayı

 Başkan Erdoğan'dan "Bayramı nerede geçireceksiniz?" sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der
ÖNCEKİ HABER

"Eşim bakalım ne der"
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler