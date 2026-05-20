İşte "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verenler! İsim isim Kılıçdaroğlu'nun açtığı bayrağın altında toplanan vekiller

CHP'de "mutlak butlan" tartışmaları sürerken 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen ikinci arınma çağrısı geldi. Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye yeni arınma çağrısı

Kendisine "Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert sözlerle yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kez çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde. Ama eğilip bükülmez" ifadelerini kullandı.

CHP'yi mahkemeye düşüren İBB'deki yolsuzluk davaları, Uşak ve Antalya'daki etkin pişmanlık itirafları ve kamuoyuna yansıyan rüşvet ağına atıfla "CHP haramın sığınağı olamaz" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri CHP içindeki kırılgan fayları da tetikledi.



Tıpkı Kılıçdaroğlu gibi CHP'nin arınması gerektiğini düşünen çok sayıda milletvekili önce partinin geleceğiyle ilgili toplantılar yaptı sonra da "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verdi.