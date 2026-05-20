Panel dosyasında 100 milyarlık kara para trafiği: Wolf deşifre oldu
Adana merkezli “Panel” soruşturmasında, Selahattin Akın Uzun liderliğindeki suç yapılanmasının yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gelirlerini profesyonel finansal yöntemlerle akladığı belirlendi. Dosyaya göre “WOLF” kod adlı Uzun’un yönettiği ağ, parayı elektronik para kuruluşları, sanal POS, banka hesapları, TRON/USDT kripto altyapısı, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden dolaştırdı.
- Adana merkezli Panel soruşturmasında Selahattin Akın Uzun liderliğindeki suç örgütünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini elektronik para kuruluşları, sanal POS, kripto para, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden akladığı ortaya çıktı.
- 21 ilde düzenlenen operasyonda 161 şüpheli gözaltına alındı ve aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ile örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı.
- Örgüt lideri Uzun'un yapı içinde WOLF kod adıyla anıldığı, kâr paylaşımında yüzde 70 pay aldığı ve KKTC bağlantılı uluslararası ağı yönettiği tespit edildi.
- Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar TL'lik şüpheli para hareketi belirlendi, 3 elektronik para kuruluşuna kayyum atandı, 221 taşınmaz ve 120 araca el konuldu.
- Örgütün günlük 2 milyon TL kâr elde ettiği, profesyonel muhasebe sistemi ve personel organizasyonuyla şirket gibi çalıştığı belirlendi.
Adana merkezli "Panel" soruşturmasında yasa dışı bahis ve bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, banka hesapları, kripto varlık altyapıları, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden aklandığı ortaya çıktı. Dosyadaki dijital materyallerde Selahattin Akın Uzun'un "WOLF" kod adıyla örgüt lideri olduğu, yapı içinde "Akın Abi" olarak anıldığı, kâr paylaşımında yüzde 70 pay aldığı ve KKTC bağlantılı uluslararası ağı yönettiği tespit edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyunda "Panel" olarak bilinen 2025/3778 sayılı soruşturmasında yasa dışı bahis, bilişim dolandırıcılığı ve kara para trafiğine ilişkin çarpıcı detaylar dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında Selahattin Akın Uzun liderliğinde organize şekilde faaliyet gösteren suç yapılanmasının, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini profesyonel finansal yöntemlerle aklayan çok katmanlı organize suç yapısı olduğu belirlendi.
Soruşturma dosyasında MASAK raporları, CMK'nın 134. maddesi kapsamında ele geçirilen dijital materyaller, banka hareketleri, HTS analizleri, açık kaynak araştırmaları ve diğer deliller birlikte değerlendirildi. Deliller, örgütün klasik bir yasa dışı bahis yapılanması değil; kendi muhasebe sistemi, personel organizasyonu, gider kalemleri, komisyon düzeni ve finansal denetim mekanizması bulunan profesyonel suç ağı olarak çalıştığını ortaya koydu.
21 İLDE BÜYÜK OPERASYON
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü dosya kapsamında 14 Mayıs'ta 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 161 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı Selahattin Akın Uzun'un da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakimlik, Uzun ve Kütahyalı'nın da aralarında yer aldığı 135 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.
DOSYADA "WOLF" KOD ADI
Soruşturma dosyasına giren dijital materyallerde, Selahattin Akın Uzun'un örgüt içinde "WOLF" kod adını kullandığı tespit edildi. Uzun'un yapı içerisinde "Akın Abi" olarak hitap edilen nihai karar verici olduğu belirlendi.
Dosyaya göre örgütün tüm finansal hareketleri Uzun'a raporlandı. Kâr paylaşım sisteminde yüzde 70 pay alan Uzun, KKTC bağlantılı uluslararası yapıyı da yönetti. Örgüt yöneticileri Serdal Tanak, Burak Çapraz ve Fırat Demir ise organizasyonun operasyonel süreçlerini yürüttü.
ŞİRKET GİBİ ÇALIŞAN SUÇ AĞI
Soruşturma kapsamında ele geçirilen gelir-gider tabloları, kasa raporları ve dijital yazışmalar, örgütün kendi içinde profesyonel bir finansal sistem kurduğunu gösterdi. Yapı; muhasebe sistemi, personel organizasyonu, gider kalemleri, hak ediş düzeni, komisyon sistemi ve finansal denetim mekanizmasıyla çalıştı.
Örgüt yöneticileri, Selahattin Akın Uzun'a günlük ve haftalık finansal tablolar gönderdi. Bu tablolarda işlem hacimleri, sanal POS hareketleri, elektronik para kuruluşu trafiği, kripto transferleri ve nakit dolaşımı düzenli şekilde raporlandı.
TEK GÜNDE 2 MİLYON TL KAR
MASAK raporları ve dijital inceleme verilerine göre örgütün yıllık işlem hacmi milyarlarca TL seviyesine ulaştı. Dosyada, yalnızca tek günlük kâr tablolarında yaklaşık 2 milyon TL net kazanç kaydı bulundu.
Yöneticilere milyonlarca liralık hak ediş dağıtıldı. Selahattin Akın Uzun'a ise ayrıca doğrudan nakit teslimatlar yapıldı. Uzun'un resmi gelir durumu ile mali hareketleri arasında açık uyumsuzluk bulunduğu da dosyaya girdi.
2017-2025 ARASINDA OLAĞAN DIŞI PARA TRAFİĞİ
Soruşturma dosyasında Uzun'un 2017-2025 yılları arasındaki banka hareketleri de mercek altına alındı. İncelemelerde, banka hesaplarında olağan hayat akışıyla açıklanamayacak düzeyde milyonlarca liralık nakit yatırma, transfer ve döviz işlemi bulunduğu belirlendi.
Bu hareketler, resmi gelir durumu ile mali tablo arasındaki açık uyumsuzluğun en kritik başlıklarından biri oldu. Dosyada, söz konusu para hareketleri suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin önemli mali tespitler arasında yer aldı.
PARANIN ROTASI: POS, E-PARA, KRİPTO
Soruşturmanın merkezindeki en kritik başlık para trafiği oldu. Dosyaya göre yasa dışı bahis ve bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık gelirleri; elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, banka hesapları, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlık altyapıları üzerinden katmanlandırıldı.
Bu sistemle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin izinin kaybettirildiği belirlendi. TRON/USDT kripto altyapıları da farklı suç gelirlerinin dolaşıma sokulmasında aktif şekilde kullanıldı.
"PEP" SİSTEMİYLE PARAVAN AĞ
Dosyada örgütün temel çalışma yöntemlerinden birinin "PEP" olarak adlandırılan paravan elektronik para sistemi olduğu tespit edildi. Bu kapsamda ekonomik yeterliliği bulunmayan çok sayıda kişi adına şirketler kurduruldu, banka hesapları ve elektronik para kuruluşu hesapları açtırıldı.
Ardından suçtan elde edilen gelirler bu hesaplar üzerinden dolaştırıldı. Dijital materyallerde "PEP operasyon gideri" ve "PEP finansal bakım gideri" şeklinde kayıtlar bulundu. Bu kayıtlar, örgütün ödeme altyapısını açık tutmak için sistematik bir finansal bakım ağı kurduğunu ortaya koydu.
Ödeme altyapısını açık tutmak için yüksek tutarlı ödemeler
Soruşturma dosyasına göre örgüt, elektronik para ve ödeme altyapısını kesintisiz şekilde kullanabilmek için ödeme kuruluşu yöneticileri ve sistem operatörlerine yüksek tutarlı ödemeler yaptı.
Bu yöntemle yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin paravan hesaplar, sanal POS sistemleri ve elektronik para kuruluşları üzerinden dolaşımda tutulduğu belirlendi. Dosyada bu yapı, örgütün finansal sürekliliğini sağlayan ana mekanizmalardan biri olarak değerlendirildi.
KAPALI ÇARŞI HATTI DOSYADA
Soruşturma yalnızca dijital para trafiğiyle sınırlı kalmadı. Dosyada örgütün fiziki nakit dönüşüm sistemi kurduğu da ortaya çıktı. Özellikle Kapalı Çarşı çevresinde faaliyet gösteren döviz büroları ve kuyumcular üzerinden yüksek miktarlı nakit çevrim işlemleri yapıldı.
Örgüt yöneticilerinin talimatıyla milyonlarca liralık nakit dövize çevrildi. Ardından para, kurye sistemiyle örgüt liderine ulaştırıldı. Bu sistem Emrullah Güven, Musa Keskin ve diğer örgüt üyeleri üzerinden işletildi.
SUÇ GELİRİ FİNANSAL SİSTEM DIŞINA ÇIKARILDI
Kapalı Çarşı çevresinde işleyen nakit dönüşüm hattının amacı da dosyada açık şekilde yer aldı. Buna göre sistem, suç gelirlerini finansal sistem dışına çıkararak fiziki nakde dönüştürmek için kullanıldı.
Döviz büroları ve kuyumcular üzerinden yapılan yüksek hacimli çevrim işlemleriyle paranın izinin kaybettirildiği, ardından kurye ağıyla örgüt liderine ulaştırıldığı belirlendi.
"TÜRKİYE'DE ANA DAĞITICI BENİM"
Dijital materyallerde yer alan yazışmalar soruşturmanın en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı. Dosyaya göre örgüt, Türkiye genelinde çok sayıda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yapılanmasına finansal altyapı sağladı.
Yazışmalarda geçen "Türkiye'de ana dağıtıcı benim", "Kimse daha düşük oran vermiyor" ve "Direk bankadan almadıkça daha düşük oran yok" ifadeleri, örgütün yasa dışı para trafiğinde merkezi ve belirleyici konumda bulunduğunu gösterdi.
KOMİSYON SİSTEMİYLE ÇALIŞTILAR
Dijital materyallerde örgütün yalnızca kendi gelirlerini aklamadığı, aynı zamanda farklı yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yapılanmalarına finansal altyapı sağladığı da belirlendi.
Elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri ve TRON/USDT kripto altyapıları üzerinden farklı suç gelirleri dolaşıma sokuldu. Örgüt, bu faaliyetlerden komisyon aldı. Dosyada bu sistem, yasa dışı para trafiğinin merkezinde çalışan finansal dağıtım ağı olarak yer aldı.
KKTC "OPERASYON MERKEZİ" GİBİ KULLANILDI
Soruşturma dosyasında örgütün KKTC bağlantılı uluslararası faaliyet yürüttüğü de belirlendi. Selahattin Akın Uzun'un KKTC'ye sık giriş-çıkış yaptığı, örgüt yöneticilerinin yazışmalarında KKTC'nin "operasyon merkezi" niteliğinde değerlendirildiği tespit edildi.
Dosyada ayrıca Uzun'un Halil Falyalı çevresiyle yakın ilişki içinde olduğuna yönelik dijital veriler bulundu. Bu bağlantı, örgütün uluslararası para trafiği ve yasa dışı bahis hattındaki ilişkileri açısından dosyanın önemli başlıklarından biri oldu.
KARADAĞ BAĞLANTISI DA DOSYADA
Açık kaynak araştırmaları ve dijital yazışmalar doğrultusunda Uzun'un KKTC ve Karadağ'da araç, şirket ve ticari bağlantılarının bulunduğu belirlendi.
Dosyaya göre Uzun, bazı mal varlıklarını üçüncü kişiler üzerinden yönetti. Uluslararası para transferlerinde ise yabancı ülke bağlantılı sistemler kullandı. Bu tespitler, örgütün yalnızca Türkiye içinde değil, yurt dışı bağlantılı bir finansal ağla hareket ettiğini gösterdi.
100 MİLYAR TL'LİK ŞÜPHELİ TRAFİK
Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar TL'lik şüpheli para hareketi belirlendi. Dosyada 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atandı; 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Ayrıca 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engeli getirildi. Dijital materyal incelemeleri, mali analizler, kripto varlık çözümlemeleri ve firari şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
KÜTAHYALI DOSYADA NASIL YER ALDI?
Soruşturma kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'ya yöneltilen suçlamanın "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" olduğu belirtildi. Dosyada Kütahyalı'nın para trafiğine ilişkin elektronik para hareketleri ve "kasa şahıs" bağlantılı transferler de incelendi.
Kütahyalı'nın ifadesinde suçlamaları reddettiği ve "Bu konuda tamamen suçsuzum" dediği öğrenildi. MASAK raporlarında ise Kütahyalı'nın hesaplarına bazı ödeme kuruluşları üzerinden para girişleri olduğu, bu para hareketlerinin soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
"AKIN ABİ NE DERSE O OLUR"
Selahattin Akın Uzun'un geçmiş dönemlerde uyuşturucu ticareti, resmi belgede sahtecilik ve tasarlayarak öldürme dahil ağır suçlardan yargılanmış olması da soruşturma dosyasında ayrıca değerlendirildi.
Savcılık, bu durumun örgütün yalnızca finansal suç organizasyonu niteliğinde olmadığını; aynı zamanda hiyerarşik, baskıcı ve klasik organize suç karakteri taşıyan bir yapı olduğunu gösterdiğini belirtti.
Dijital materyallerde geçen "Akın Abi ne derse o olur" ifadesi de örgüt liderinin yapı üzerindeki mutlak otoritesini ortaya koydu.
ÇOK KATMANLI KARA PARA AĞI
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Selahattin Akın Uzun liderliğinde faaliyet gösteren yapının yasa dışı bahis ve bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık gelirlerini profesyonel finansal yöntemlerle akladığı belirlendi.
Dosyaya göre örgüt; elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, kripto varlık ağları, banka hesapları, kuyumcular ve döviz büroları üzerinden çalışan, uluslararası bağlantıları bulunan, teknik ve finansal organizasyon kabiliyeti yüksek çok katmanlı organize suç yapılanması olarak faaliyet yürüttü.