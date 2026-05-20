Panel dosyasında 100 milyarlık kara para trafiği: Wolf deşifre oldu

Döviz büroları ve kuyumcular üzerinden yapılan yüksek hacimli çevrim işlemleriyle paranın izinin kaybettirildiği, ardından kurye ağıyla örgüt liderine ulaştırıldığı belirlendi.

Kapalı Çarşı çevresinde işleyen nakit dönüşüm hattının amacı da dosyada açık şekilde yer aldı. Buna göre sistem, suç gelirlerini finansal sistem dışına çıkararak fiziki nakde dönüştürmek için kullanıldı.

"TÜRKİYE'DE ANA DAĞITICI BENİM"

Dijital materyallerde yer alan yazışmalar soruşturmanın en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı. Dosyaya göre örgüt, Türkiye genelinde çok sayıda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yapılanmasına finansal altyapı sağladı.

Yazışmalarda geçen "Türkiye'de ana dağıtıcı benim", "Kimse daha düşük oran vermiyor" ve "Direk bankadan almadıkça daha düşük oran yok" ifadeleri, örgütün yasa dışı para trafiğinde merkezi ve belirleyici konumda bulunduğunu gösterdi.

KOMİSYON SİSTEMİYLE ÇALIŞTILAR

Dijital materyallerde örgütün yalnızca kendi gelirlerini aklamadığı, aynı zamanda farklı yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yapılanmalarına finansal altyapı sağladığı da belirlendi.

Elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri ve TRON/USDT kripto altyapıları üzerinden farklı suç gelirleri dolaşıma sokuldu. Örgüt, bu faaliyetlerden komisyon aldı. Dosyada bu sistem, yasa dışı para trafiğinin merkezinde çalışan finansal dağıtım ağı olarak yer aldı.