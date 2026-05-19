Beşiktaş'ta Önder Özen dönemi! Serkan Reçber sonrası anlaşma sağlandı
Kısa süre önce teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, sportif direktör Serkan Reçber ile de karşılıklı anlaşmaya vararak birlikteliğini sona erdirmişti. Siyah beyazlıların yeni sportif direktörü Önder özen oldu.
Bu sezon yaptığı transferlere rağmen istediği sonuçarı alamayan ve 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın'ın ardından görevinden ayrılan Serkan Reçber'in yeri dolduruldu. Yönetim daha önce kulüpte görev alan isimlerden Önder Özen ile el sıkıştı.
ÖNDER ÖZEN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Teknik direktör Sergen Yalçın ve futbol yapılanmasındaki önemli isimlerden Serkan Reçber ile yolların ayrılmasının ardından gözler Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne çevrilmişti. Siyah-beyazlı yönetimin futbol şubesinin başına getireceği isim netleşti.
Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun, deneyimli futbol adamı Önder Özen ile sportif direktörlük görevi konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin bir süredir Özen ile temas halinde olduğu ve yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.
FUTBOL YAPILANMASININ BAŞINDA OLACAK
Önder Özen'in yeni dönemde futbol yapılanmasının en yetkili ismi olacağı ifade edildi. Scouting organizasyonu, altyapı ile A takım arasındaki entegrasyon ve transfer planlamasının doğrudan Özen'in kontrolünde ilerleyeceği aktarıldı.
CAMİAYI YAKINDAN TANIYOR
Daha önce 2013-2014 sezonunda da Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevini üstlenen Önder Özen, siyah-beyazlı camiayı yakından tanıyan isimler arasında yer alıyor. Yönetimin, özellikle sürdürülebilir futbol yapılanması ve genç oyuncu planlaması konusunda Özen'e büyük önem verdiği öğrenildi.
YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR
Beşiktaş'ta yeni sezonda teknik yapılanma, transfer politikası ve altyapı organizasyonunun tamamen yeniden şekillendirilmesi bekleniyor. Önder Özen'in göreve başlamasıyla birlikte scouting ve kadro mühendisliği çalışmalarının hız kazanacağı ifade ediliyor.