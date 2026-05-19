Beşiktaş'ta Önder Özen dönemi! Serkan Reçber sonrası anlaşma sağlandı

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'in ardından Önder Özen ile sportif direktörlük görevi konusunda anlaşmaya vardı.

Bu sezon yaptığı transferlere rağmen istediği sonuçarı alamayan ve 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın'ın ardından görevinden ayrılan Serkan Reçber'in yeri dolduruldu. Yönetim daha önce kulüpte görev alan isimlerden Önder Özen ile el sıkıştı.

Önder Özen, Slaven Bilic ile mesai arkadaşlığı yapmıştı ÖNDER ÖZEN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI Teknik direktör Sergen Yalçın ve futbol yapılanmasındaki önemli isimlerden Serkan Reçber ile yolların ayrılmasının ardından gözler Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne çevrilmişti. Siyah-beyazlı yönetimin futbol şubesinin başına getireceği isim netleşti. Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun, deneyimli futbol adamı Önder Özen ile sportif direktörlük görevi konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin bir süredir Özen ile temas halinde olduğu ve yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.