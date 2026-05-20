Petrolde Albayrak reçetesiyle "milli" adımlar! Gabar'dan Somali'ye Pakistan'dan Suriye'ye... Rakamlarla Türkiye'nin sondaj serüveni

PETROL SONDAJLARINDA YENİ FAZ: DİYARBAKIR'DA 4 SAHA BELİRLENDİ



Öte yandan Ankonvansiyonel yöntem ile Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında, yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Bu yöntem ile kayaların içine sıkışmış petrol veya doğal gazı üretme teknolojisi, ülkemizde hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma yapılması planlanıyor. TPAO'DA ORTA VADE HEDEFİ: 1 MİLYON VARİL PETROL VE DOĞAL GAZ



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) orta vadede toplam 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket haline gelmesine yönelik hedef doğrultusunda Türkiye, yurt içindeki çalışmalarının yanı sıra yurt dışında da arama ve üretim çalışmalarına hız verecektir.





Bu kapsamdaki önemli adımlardan biri Somali'de atıldı.



Somali'deki çalışmalar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin 234 gün boyunca bölgede yaptığı araştırmalar ile şekillendi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim 2024'te İstanbul Boğazı'ndan Somali'ye uğurlanan Oruç Reis, bu süreçte Somali'deki üç ayrı deniz blokunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda veri topladı.



Verilerin incelenmesi ve yorumlanmasının ardından belirlenen bir lokasyonda sondaj çalışması yapılmasına karar verildi. Enerji filosunun yeni derin deniz sondaj gemilerinden Çağrı Bey, sondaj çalışmaları için 15 Şubat 2026'da Mersin Taşucu Limanı'ndan Somali'ye doğru seyrine başladı.



Gemi, Akdeniz'i baştan sona geçip Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu'na açılıp Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu'nu geçti. Planlanan 53 günlük seyir süresi sonunda Somali'ye ulaştı.



Çağrı Bey için 10 Nisan 2026 Cuma günü Mogadişu Limanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da iştirak ettiği bir karşılama töreni düzenlendi. Gemi, karşılama töreninin ardından görev yapacağı CURAD-1 kuyusuna doğru hareket etti. Çağrı Bey'in Mogadişu'ya 372 kilometre açıkta bulunan kuyu lokasyonuna varması 1-2 gün sürdü. Çağrı Bey, kuyu lokasyonuna ulaştıktan sonra konumlanma işlemini gerçekleştirdi. Konumlanma tamamlandıktan sonra ise ilk olarak sondaj sürecine ilişkin çeşitli testler yapıldı.

TÜRKİYE'NİN İLK DIŞ SONDAJI... 6-9 AY HEDEFİ



Nitekim Çağrı Bey'in gerçekleştireceği sondaj, "Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajı" niteliğinde. İklim ve hava şartlarının uygun seyretmesi durumunda sondaj operasyonunun 6-9 ay arasında tamamlanması planlanıyor. Çağrı Bey'in sondaj yapacağı kuyuya CURAD-1 adı verildi... Kuyu, ismini, Somali'de 'ailede doğan ilk bebek' anlamına gelen Curad'dan alıyor. Sondajın yapılacağı lokasyon, Mogadişu'ya 372 kilometre açıkta bir lokasyon. DÜNYANIN EN DERİN İKİNCİ DENİZ KUYUSU



Çağrı Bey Sondaj Gemisi, 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada, deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj yapması planlanıyor.



CURAD-1 kuyusunun, söz konusu 7 bin 500 derinlik ile dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması hedefleniyor. Çağrı Bey'in yürüteceği sondaj operasyonunda 4 bin metreye dalabilen bir su altı robotu da kullanılacak. Söz konusu sondaj operasyonu, bu tür operasyonlarda kullanılan su altı robotlarının bu derinliğe daldığı ender operasyonlardan biri olarak da kayıtlara geçecek.

ÇAĞRI BEY'E "LEVENT" KORUMASI



Çağrı Bey'in bu görevinde, enerji filosundan Altan, Korkut, Sancar destek gemileri de yanında bulunacak. Sondaj çalışmalarında, Çağrı Bey'de 180, destek gemilerinde 60 ve kara hizmetlerinde 10 personel olmak üzere, toplam 500 saha personeli dönüşümlü görev alacak.



Güvenli bir şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan donanma unsurları da Çağrı Bey'e destek verecek. PAKİSTAN'DA SİSMİK ÇALIŞMA YAPILACAK



Bunun yanı sıra, Pakistan'da yapılması planlanan bir sismik çalışma olduğu öğrenildi. Bu çalışmanın da bu sene içerisinde başlaması planlanıyor. Ayrıca, Libya gibi farklı coğrafyalardaki potansiyellere yönelik arayışlar da sürüyor. Suriye'de hem maden hem de petrol tarafında ortak çalışmalar bulunuyor.