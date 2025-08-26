Beşiktaş El Bilal Touré’yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Beşiktaş transferde atağa kalktı. Tammy Abraham'ın ardından kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapan Siyah-Beyazlılar, Atalanta forması giyen El Bilal Toure'yi kiralık olarak transfer etti.

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Atalanta ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır"

Atalanta ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için kulübü, 2023 yazında 30 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Geçtiğimiz sezonu Stutgart'ta kiralık geçiren Toure, 17 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkıda buldu. Dün İstanbul'a gelen genç yıldız, Beşiktaş'a transfer olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada önemli başarılara imza atmak istiyorum. Beşiktaş taraftarını biliyorum." diye konuştu.