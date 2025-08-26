PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş El Bilal Touré’yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Siyah-Beyazlılar, Tammy Abraham’ın ardından bir golcü takviyesi daha yaptı. Beşiktaş, Atalanta’dan El Bilal Toure’yi kadrosuna kattı.

26 Ağustos 2025
Beşiktaş transferde atağa kalktı. Tammy Abraham'ın ardından kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapan Siyah-Beyazlılar, Atalanta forması giyen El Bilal Toure'yi kiralık olarak transfer etti.

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Atalanta ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır"

Atalanta ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için kulübü, 2023 yazında 30 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Geçtiğimiz sezonu Stutgart'ta kiralık geçiren Toure, 17 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkıda buldu. Dün İstanbul'a gelen genç yıldız, Beşiktaş'a transfer olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada önemli başarılara imza atmak istiyorum. Beşiktaş taraftarını biliyorum." diye konuştu.

