Leroy Sane yeni bir heyecan aramış

Leroy Sane sarı-kırmızılı formayla ilki yaşadı. Sezon başında Bayern Münih'ten transfer edilen Alman yıldız, Galatasaray formasıyla ilk golünü Kayserispor deplasmanında attı. 90+3. dakikada sahneye çıkan Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı. Sane ayrıca maçta 1 de asist yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu. Maçtan sonra Sane lige hızlı bir başlangıç yaptıklarını söyleyerek, "İlk golümü de attım çok mutluyum. Ritim kazanmamız gerekiyor ve yeni bir meydan okuma istedim. Çok güçlü bir takımız. Geçen sene onlara karşı oynarken ne kadar güçlü bir takım olduklarını biliyordum. İyi bir yere geleceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı