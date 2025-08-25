PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Leroy Sane yeni bir heyecan aramış

Galatasaray’da ilk kez gol sevinci yaşayan Leroy Sane, “Yeni bir meydan okuma istedim. Ritim kazanmamız gerekiyor ve mükemmeli arıyoruz. Çok güçlü bir takımız”diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ağustos 2025
Leroy Sane yeni bir heyecan aramış

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Leroy Sane sarı-kırmızılı formayla ilki yaşadı. Sezon başında Bayern Münih'ten transfer edilen Alman yıldız, Galatasaray formasıyla ilk golünü Kayserispor deplasmanında attı. 90+3. dakikada sahneye çıkan Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı. Sane ayrıca maçta 1 de asist yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu. Maçtan sonra Sane lige hızlı bir başlangıç yaptıklarını söyleyerek, "İlk golümü de attım çok mutluyum. Ritim kazanmamız gerekiyor ve yeni bir meydan okuma istedim. Çok güçlü bir takımız. Geçen sene onlara karşı oynarken ne kadar güçlü bir takım olduklarını biliyordum. İyi bir yere geleceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Ongun’un gizli kasası Giresunlu arkadaşı çıktı | 398 milyonluk rüşvet BDDK raporunda
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Türk Telekom
CHP’li Aydın Milletvekili Tezcan’dan eş, dost ve akrabaya koltuk kıyağı!
Hakem Kurulu kararı bu hafta kararı verecek
Başkan Erdoğan’a tarihi selam! Savarona, TCG Anadolu ve donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı’ndan geçti
Kim Milyoner Olmak İster?de Nefes Kesen Anlar: 500 Bin TL’lik Züğürt Ağa filmi sorusu heyecanı doruklara getirdi.
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Cimbom 3’te 3! Kayserispor - Galatasaray: 0-4 | MAÇ SONUCU
Atatürk’ün mirası Savarona ve TCG Anadolu’nun geçiş törenine katılan gençlerin coşkusu sözlerine yansıdı! Başkan Erdoğan’a teşekkür
Kadıköy’de Baumgartner sesleri! Fenerbahçe’nin gündeminde Avusturyalı yıldız var
Fırtına tam gaz! Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
First Lady diplomasisi! Emine Erdoğan’ın Gazzeli çocuklar için de çağrı yapın sözleri uluslararası basında! Dünya ’çağrı’ dedi İsrail ’baskı’
Denizli’de alevlerle mücadele! Yangın tamamen kontrol altında | 1 şüpheli gözaltında
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay’ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak | Cenaze görüntülerine ulaşıldı
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu’nun ikinci toplantısı sona erdi | Karar ne zaman açıklanır?
Ertan Yıldız’dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho’ya şok sözler! Sakın!