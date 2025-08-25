Cimbom Singo’ya 28 milyon Euro teklifinde bulundu iddiası

Galatasaray, Monaco forması giyen Wilfried Singo için önemli bir teklife imza attı... Fransız basınında yer alan habere göre, Galatasaray, bir süredir gündemde olan Singo için Monaco'nun kapısını çaldı. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu için 28 milyon euro'luk teklifte bulundu. Singo'dan 40 milyon euro bekleyen Monaco, transfer döneminin sonu yaklaşmasına rağmen Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermedi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Singo'nun Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.