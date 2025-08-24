Yusuf’a dev talip! Aradaki fark 4 milyon Euro

İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Inter, Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek için resmi teklifini sundu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milano temsilcisi, 2006 doğumlu stoper için 20 Ağustos tarihinde Fenerbahçe'ye 16 milyon Euro'luk bir teklif iletti. Ancak Sarı-Lacivertli kulüp, Jose Mourinho'nun da onayıyla genç yeteneği en az bir sezon daha kadroda tutmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi, Akçiçek'in bonservis bedelini 20 milyon Euro'nun altında bir rakamla bırakmaya sıcak bakmıyor. Bu durum, transfer sürecinin şimdilik tıkanmasına yol açtı. Kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Yusuf, özellikle Paris Saint-Germain ve bazı Bundesliga ekiplerinin de yakın takibinde yer alıyor. Genç oyuncu, Avrupa transfer piyasasında öne çıkan isimlerden biri olmayı başarmış durumda



Inter cephesinde milli futbolcu Yusuf'un transferi, kulübün politikaları ile örtüşüyor.