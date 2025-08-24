PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yusuf'a dev talip! Aradaki fark 4 milyon Euro

Çizme basınına göre Inter, Fener’e Yusuf Akçiçek için 16 milyon euro’luk resmi teklif yaptı. Ancak Sarı-Lacivertliler, genç yıldız için 20 milyon euro talep ediyor. Taraflar arasındaki görüşmeler şimdilik çıkmaza girdi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ağustos 2025
Yusuf’a dev talip! Aradaki fark 4 milyon Euro

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Inter, Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek için resmi teklifini sundu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milano temsilcisi, 2006 doğumlu stoper için 20 Ağustos tarihinde Fenerbahçe'ye 16 milyon Euro'luk bir teklif iletti. Ancak Sarı-Lacivertli kulüp, Jose Mourinho'nun da onayıyla genç yeteneği en az bir sezon daha kadroda tutmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi, Akçiçek'in bonservis bedelini 20 milyon Euro'nun altında bir rakamla bırakmaya sıcak bakmıyor. Bu durum, transfer sürecinin şimdilik tıkanmasına yol açtı. Kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Yusuf, özellikle Paris Saint-Germain ve bazı Bundesliga ekiplerinin de yakın takibinde yer alıyor. Genç oyuncu, Avrupa transfer piyasasında öne çıkan isimlerden biri olmayı başarmış durumda


Inter cephesinde milli futbolcu Yusuf'un transferi, kulübün politikaları ile örtüşüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
Anneye erken emeklilik fırsatı! Borçlanma ile 6 yıla kadar prim | Yeni adımlar atılacak mı?
Kadıköy tamam sıra Lizbon’da! Fenerbahçe - Kocaelispor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında ’kepaze’ polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplandı | Karar ne zaman açıklanır?
Dağcı Esin 8611 metreye bayrağımızı dikti
Emine Erdoğan’dan Putin’e mektup yazan Melania Trump’a mektup! Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Denizli’de alevlerle mücadele! Çanakkale Gelibolu yangını 22,5 saatte kontrol altına alındı! | 19.170 saatlik Yeşil Vatan müdafaası
Can Bonomo’nun 5 milyon TL’lik saat koleksiyonu
Emine Erdoğan’dan Melania Trump’a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları
MHP lideri Bahçeli’den Gazze çıkışı! Siyonist emperyalistler yoldan çıktı | Özgür Özel’e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
TCG Anadolu ’Zafer Yolculuğu’ için Çanakkale’den yola çıktı İstanbul’a demir attı | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!
Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesene düğünlerde havaya ateş açana af yok!
Fenerbahçeli Dorgeles Nene’nin kankası Galatasaray’a
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
Okan Buruk’tan 3’te 3 için forvet kararı! İlk 11’ini belirledi
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı’nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Fatih Tekke’nin parolası hücum! İlk 11’i netleştirdi
Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu
Grok’ta bir skandal daha: Yüz binlerce xAI konuşması arama motorlarında! Bir de Elon Musk’a suikast planı