MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 23. Dönem Sertifika Töreni"nde konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Milliyetçi Hareketçi Partisi, Siyaset ve Liderlik okulunun ortaya koyduğu faliyetler açısından adından söz ettiren bir okuldur. Günümüzün iletişim süreçlerini sağduyulu bir şekilde kavramaktadır. Gençlerimiz önce bilgi sonra değer ve tarihi bilinci yaşamaya içinde bulunduğu topluma değer katıyor.

Akılsız bir bilgi neredeyse bilgisizlik olarak düşünülür.



Bir millet kültürünü milli sınırlar içinde serpilmesi, ekilip biçilmiş ürünlerini o sınırlar açısından tüketilmesini işaret eder. Kültür bir üründür ve bir takım aşamaların neticesinde meydana gelir.

Elma çekirdeği nasıl elma değilse hizne ekilen şeylerde aynı hal üzerinde kalmazlar. Kalırlarsa bu taklit olur.



Töre, sadece yazılı olmayan yasalar değil, Türk milletinin genel kabul ettiği hayat tarzıdır. Bilgi toplumun ortak tecrubesi ile şekillenir.



Bilgi ancak kültürel değerlerle ve erdemle birleştiğinde toplumda saygı görür.



Türk düşünce mirasında bilgi ancak erdem ve ahlakla birleştiğinde gerçek değerini bulur.



Siyaset çıkar yarışı değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Devletle kavgaya tutuşanların yaptığı siyaset değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Tarihin doğru yerinde duruyoruz.

Bazı platformalar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu söylenmektedir.

Terörsüz Türkiye tarihi bir sorumluluktur.

Detaylar gelecek...

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel