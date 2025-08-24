Trabzonspor sol kanat için Güney Amerika pazarına yöneldi!

SON DAKİKA
Arjantin basınının iddiasına göre, Trabzonspor, Güney Amerika pazarına yöneldi... Estudiantes’in sol kanat oyuncusu Tiago Palacios’un gündeme alındığı belirtiliyor

Giriş Tarihi :24 Ağustos 2025
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Güney Amerika pazarına yöneldi. Bordo- Mavililer'in, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes'te forma giyen Uruguaylı kanat oyuncusu Tiago Palacios'u gündemine aldığı öğrenildi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Trabzonspor, 24 yaşındaki genç yeteneğin performansını bir süredir yakından takip ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de olumlu rapor verdiği belirtilen Palacios için yönetimin temaslara başladığı iddia edildi. Palacios'un ismi sadece Trabzonspor ile anılmıyor. Haberlerin devamında, Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Olympiakos da Uruguaylı oyuncu için devrede. İki kulüp arasında kıyasıya bir transfer yarışı yaşanacağı belirtiliyor... Uruguaylı oyuncu her iki kanatta da çok etkili.

