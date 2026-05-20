Trabzonspor Ernest Muçi'yi KAP'a bildirdi! İşte ödenecek bonservis

Transfere hızlı başlayan Trabzonspor'da ilk KAP açıklaması Ernest Muçi ile geldi. Bordo mavililer, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin tapusunu aldı.

Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan Kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre; Beşiktaş A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 (Sekiz) taksit halinde 8.500.000.EUR+KDV tutarında ödeme yapılacaktır." denildi.

24 GOLLÜK KATKIDA BULUNDU

Beşiktaş'ın kadroda düşünmemesinin ardından Trabzon'a giderek kariyerini şekillendiren Arnavut futbolcu, çıktığı 34 karşılaşmada 15 kez ağları sarsıp 9 da asist yaparak önemli bir katkı sağladı.

Bordo mavililerin sezonu 3. tamamlaması ve kupada finale kalmasında en etkili isimlerden biri oldu.

