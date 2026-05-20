6.5'lik deprem riski: Şener Üşümezsoy Pütürge’yi işaret etti | 6 Şubat benzeri deprem söz konusu değil
Malatya Battalgazi'deki 5,6'lık sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşananların ana faydaki tıkanma yüzünden yan kollara sapan "kılcal damar" hareketleri olduğunu söyledi. Hem 2020 hem de 2023 depremlerinden çift taraflı stres yüklenen Pütürge'deki dirençli yapının kırılmadığını belirten Üşümezsoy, bu kilitli alanda ilerisi için 6,5'luk bir deprem potansiyeli bulunduğunu vurguladı. Şener Üşümezsoy bu riskin kısa vadede harekete geçmesini beklemediğini ifade ederek bölgede 6 Şubat ölçeğinde yeni bir felaketin kesinlikle öngörülmediğinin altını çizdi.
Hızlı Özet Göster
- Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Battalgazi olup, 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- Malatya'da deprem nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
- Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Pütürge bölgesindeki fay hatlarındaki kilitlenmeye dikkat çekti.
- Üşümezsoy, Pütürge'de 6,5 büyüklüğünde bir deprem olasılığının olduğunu belirtti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremden etkilenen iller arasında yer alan Malatya'da vatandaşlar panik yaşarken eğitime 1 gün ara verildi.
ŞENER ÜŞÜMEZSOY DEPREMİ DEĞERLENDİRDİ
Bölgede yeni depremlerin yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezoy kritik değerlendirmeler yaptı.Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan açıklama: Yeni bir deprem bekleniyor mu?
A Haber'de Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, korkulan senaryoya dair yüreklere su serpen net açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, yaşanan sarsıntıların ana faylardaki tıkanma nedeniyle yan kollara sapan "kılcal damar" hareketleri olduğunu söylerken Pütürge için dikkat çeken tespitler yaptı.
ÜŞÜMEZSOY PÜTÜRGE'Yİ İŞARET ETTİ
Sivrice ve Pazarcık depremlerinin ardından Pütürge bölgesinin iki taraftan da stres yüklendiğini belirten Üşümezsoy, bu alandaki kilitlenmeyi şu sözlerle özetledi:
"2020 yılında Sivrice'de deprem olduğunda o gece fayın kırılma doğrultusu Pütürge'ye doğru gidiyordu. Yani gölün içinden başlıyor Sivrice'den, Fırat Nehri'ni kesen Doğanyol ana fay oradaydı ve o bölümde atım miktarı yani yer değiştirme dolgundu ve büyüklükte 6.8'lik depreme tekabül etmişti. Fakat onun Doğanyol'un batısında kalan Pütürge masifine doğru giden kesimde kırılma olmuş az veya çok azdı ama orada stres boşalmamıştır."
KIRILMAYAN DİRENÇLİ BİR BÖLGE VAR
Daba önce yaptığı uyarıları hatırlatan Üşümezsoy, "Burada bir deprem daha olacaktır biçiminde bir net tavrım vardı. Ve o tavır daha sonra bir sürü depremler oldu o bölgede ve birçok haber kanallarında, internet kanallarında orada bahsettiğimiz bu Battalgazi'de 5'lik depremlerden olan haberler yapmıştık. Daha sonra 6 Şubat geldi. 6 Şubat'ta Pazarcık'tan başlayıp herkes takip ettiği için gelebiliyorum, Gölbaşı'ndan Erkele'ye kadar gelen kesim kırıldı. Ama yine bu Pütürge'deki kesim kırılmamıştı ve o noktada burada bu kırılmayan kesimin hemen büyük bir kırılmayan dirençli bölge var." ifadelerini kullandı.
"PARÇA PARÇA FAYLAR VAR"
Üşümezsoy şunları söyledi:
"Kırılırsa ne yapar diye sorduğunuz zaman fayın uzunluğuna bakarsak 6,5'luk bir deprem potansiyeli vardır diye hep vurgulamıştık. Diğeri de bu demek iki yerden de stres aldı. Hem 2023'ten hem de 2020'deki bu kırılmalardan. Ama ortada kalan kesim yani elektrik akımı verildiğini düşünün bir taraftan ve diğer taraftan. Oradan ana yerden akamayınca yan taraflardan elektrik kaçakları olarak sürekli insanları çarpan bir durum oluyor. Aynı bu şekilde doğada da böyle bir olay var. Oradaki ana fay kırılmayınca bu hemen Pütürge kuzeyindeki Malatya'ya doğru giden kesimdeki küçük faylarda sürekli bu tip depremler oluyor. Ana bir deprem olsaydı, ana bir fay olsaydı orada bir 6,5 Pütürge'de o fay stresini boşaltırdı. Önemli olanı Malatya bloğunun batıya doğru kaymasıydı. Diğer taraftan da Elbistan'da olan depremden sonra geldi Yeşilyurt'a doğru ana fay Doğanşehir'den gelip yukarı doğru Akçadağ'a doğru döndü. Ama Yeşilyurt'ta da Beydağları kuzeyinde Yeşilyurt'ta da böyle depremler olmuştu, Malatya Yeşilyurt. Şimdi bu hem Yeşilyurt fayının doğudaki devamı gibi yani net bir fay değil, fay kırılma kuşağı diyelim. Parça parça bir sürü faylar var. Hem de Pütürge masifinin kuzeyindeki kırılma."
Fay hatları üzerindeki sıkışma ve kırılmayı caddeler üzerinden örneklerle anlatan Üşümezsoy, "Mesela Bağdat Caddesi'nde bu örneği verdim. Hep trafik tıkanır ve trafik tıkanınca normal olarak arabayla Bostancı'dan sarı minibüs gelir Göztepe veya o bölgede tıkandığı zaman hemen kuzeye doğru yani sağa doğru saparak oradaki caddeye paralel trafik akışına paralel yollardan minibüsler giderler. Ama belli bir artık hızları düşmüş olur çünkü bu trafik sağdan verildiği için bu da Pütürge'deki tıkanma nedeniyle onun kuzeyindeki Battalgazi'ye doğru giden blok içinde kırılmalar oluşuyor. " dedi.
Üşümezsoy sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama o kırılmaların hiçbiri ana caddedeki gibi enerji boşaltamıyor. Ana caddede hızlı akarak giden trafik yerine sokak aralarından geçen bu sokak polisi bir üste gidiyor, bir üste ve paralel birçok sokaktan nihayetinde tıkanıp bir yerden sonra tekrar Bağdat Caddesi'ne dönüyorlar. Şimdi Bağdat Caddesi'nin birinci bölümü Sivrice depremi diyelim Bostancı ile bu gelen ilk tıkanmalı kesim. Ondan sonra ikinci bölümü ise şeyden geliyor o tıkanıklığı aştıktan sonra Göztepe'den sonra yol açık. Oradan Kadıköy'e kadar giden kesim 6 Şubat'ta kırılan fay hattı. Yani hedefimiz Bostancı'dan çıkıp Kadıköy'e ulaşmakken burada gelip de şeye de Göztepe'ye gelmeden tıkanıklığı aşmak için o bölgede kuzeyden trafik akıyor. Burada da 6 Şubat'ta kırıldı güneyden gelerek aşağı yukarı Kadıköy'den bu Göztepe'ye kadar gelen kesim. Öbürü Bostancı'dan geldi Göztepe'nin arka taraf kesim. İkisi arasındaki kalan kesimde sürekli şimdi burada depremler oluyor. Bu hikayede böyle bir benzetmeyle orada olan depremler"
PÜTÜRGE'DE 6.5'LIK RİSK
Üşümezsoy, Pütürge'deki kilitli yapı nedeniyle büyük bir enerji patlamasının kısa vadede beklenmediğini, mevcut sarsıntıların sadece yan sokaklara sapan küçük trafik akışları gibi olduğunu belirterek, "Büyük deprem olması için büyük bir fay olmalı ve kırılmalı. Buradaki büyük deprem dediğimiz kesim Pütürge'de olacak olabilir ama iki büyük depremden sonra olmadığı için çok büyük kilitlenme var. Orada belki uzun zaman sonra 6,5'luk bir deprem olabilir." dedi.
Pütürge'deki bu potansiyelin yakın zamanda harekete geçmeyeceğinin altını çizen Üşümezsoy sözlerine şöyle açıklık getirdi:
"6,5'luk deprem Sivrice'de deprem olduktan sonra ikinci kolda bu olabilir dedik ama orada olmuyor kilitlenmiş; oraya değil onun yerine o enerjiyi Yeşilyurt ve onun doğusunda Battalgazi'deki küçük faylarda veriyor. Küçük faylarda büyük deprem yapamaz. O 6,5 deprem ne zaman olabilir sorusu Pütürge Dağları'nda... O net gözükmüyor hem 6 Şubat'ta hem 2020'de Sivrice'de olan depremde bile kırılmamıştı. Onun yerine stresini yan taraflara veriyor. Benzer bir yer de var burada; Doğanşehir ile Çelikhan arasında bu 6 Şubat'ta kırılmadı, onun yerine kuzeyden Yeşilyurt ve dağlarının kuzeyindeki Yeşilyurt'ta oluyordu. Bu da Pütürge Dağları kuzey kesimindeki Battalgazi'de olan bir deprem. Bu kısa zamanda ne Pütürge masifinde ne de Çelikhan'da bu boyutta deprem gözükmüyor. Pütürge'de ben o 2020'de kendi arkadaşımdan tartışmıştım orada bundan sonra bir potansiyel var diye ama o zaman onlar 'kırıldı' demişti. Oysaki o potansiyel sonra kendisini dönüştürdü ama o fay kırılmadı. 2020'de de kırılmadı, onun yerine yan yollara Bağdat Caddesi'ne iyicene beton döktüler. O şu anda devreden çıkmış olarak düşünün, yan sokaklardan çalışıyor minibüsler."
"6 ŞUBAT BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM YOK"
Bölge halkının en çok endişe ettiği "Yeni bir felaket mi kapıda?" sorusuna kılcal damar analitiğiyle yaklaşan Şener Üşümezsoy, sarsıntıların 6 Şubat ölçeğinde olmayacağını belirterek şunları söyledi:
"Arap plakası çok büyük bir hareketle doğuya doğru hareket edince Anadolu plakası içindeki bütün stresli kırık bölgeleri düşünün, onları yapıştırmışız hafif bir yapışkanla ama Arap plakası çok şiddetli hareket edince bütün o yapışan yerler yeniden kırılıyor. Ama bu kırılmalar -Arap plakasının 6 Şubat soruunu anladığım için söylüyorum- 6 Şubat depremindeki büyüklükte bir deprem söz konusu değil."
Turgut Koç ve Güner'in yazışmaları ifşa
Yalım'ın itirafları kurultay dosyasında!