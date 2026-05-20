KIRILMAYAN DİRENÇLİ BİR BÖLGE VAR

Daba önce yaptığı uyarıları hatırlatan Üşümezsoy, "Burada bir deprem daha olacaktır biçiminde bir net tavrım vardı. Ve o tavır daha sonra bir sürü depremler oldu o bölgede ve birçok haber kanallarında, internet kanallarında orada bahsettiğimiz bu Battalgazi'de 5'lik depremlerden olan haberler yapmıştık. Daha sonra 6 Şubat geldi. 6 Şubat'ta Pazarcık'tan başlayıp herkes takip ettiği için gelebiliyorum, Gölbaşı'ndan Erkele'ye kadar gelen kesim kırıldı. Ama yine bu Pütürge'deki kesim kırılmamıştı ve o noktada burada bu kırılmayan kesimin hemen büyük bir kırılmayan dirençli bölge var." ifadelerini kullandı. "PARÇA PARÇA FAYLAR VAR" Üşümezsoy şunları söyledi: "Kırılırsa ne yapar diye sorduğunuz zaman fayın uzunluğuna bakarsak 6,5'luk bir deprem potansiyeli vardır diye hep vurgulamıştık. Diğeri de bu demek iki yerden de stres aldı. Hem 2023'ten hem de 2020'deki bu kırılmalardan. Ama ortada kalan kesim yani elektrik akımı verildiğini düşünün bir taraftan ve diğer taraftan. Oradan ana yerden akamayınca yan taraflardan elektrik kaçakları olarak sürekli insanları çarpan bir durum oluyor. Aynı bu şekilde doğada da böyle bir olay var. Oradaki ana fay kırılmayınca bu hemen Pütürge kuzeyindeki Malatya'ya doğru giden kesimdeki küçük faylarda sürekli bu tip depremler oluyor. Ana bir deprem olsaydı, ana bir fay olsaydı orada bir 6,5 Pütürge'de o fay stresini boşaltırdı. Önemli olanı Malatya bloğunun batıya doğru kaymasıydı. Diğer taraftan da Elbistan'da olan depremden sonra geldi Yeşilyurt'a doğru ana fay Doğanşehir'den gelip yukarı doğru Akçadağ'a doğru döndü. Ama Yeşilyurt'ta da Beydağları kuzeyinde Yeşilyurt'ta da böyle depremler olmuştu, Malatya Yeşilyurt. Şimdi bu hem Yeşilyurt fayının doğudaki devamı gibi yani net bir fay değil, fay kırılma kuşağı diyelim. Parça parça bir sürü faylar var. Hem de Pütürge masifinin kuzeyindeki kırılma."

Fay hatları üzerindeki sıkışma ve kırılmayı caddeler üzerinden örneklerle anlatan Üşümezsoy, "Mesela Bağdat Caddesi'nde bu örneği verdim. Hep trafik tıkanır ve trafik tıkanınca normal olarak arabayla Bostancı'dan sarı minibüs gelir Göztepe veya o bölgede tıkandığı zaman hemen kuzeye doğru yani sağa doğru saparak oradaki caddeye paralel trafik akışına paralel yollardan minibüsler giderler. Ama belli bir artık hızları düşmüş olur çünkü bu trafik sağdan verildiği için bu da Pütürge'deki tıkanma nedeniyle onun kuzeyindeki Battalgazi'ye doğru giden blok içinde kırılmalar oluşuyor. " dedi. Üşümezsoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama o kırılmaların hiçbiri ana caddedeki gibi enerji boşaltamıyor. Ana caddede hızlı akarak giden trafik yerine sokak aralarından geçen bu sokak polisi bir üste gidiyor, bir üste ve paralel birçok sokaktan nihayetinde tıkanıp bir yerden sonra tekrar Bağdat Caddesi'ne dönüyorlar. Şimdi Bağdat Caddesi'nin birinci bölümü Sivrice depremi diyelim Bostancı ile bu gelen ilk tıkanmalı kesim. Ondan sonra ikinci bölümü ise şeyden geliyor o tıkanıklığı aştıktan sonra Göztepe'den sonra yol açık. Oradan Kadıköy'e kadar giden kesim 6 Şubat'ta kırılan fay hattı. Yani hedefimiz Bostancı'dan çıkıp Kadıköy'e ulaşmakken burada gelip de şeye de Göztepe'ye gelmeden tıkanıklığı aşmak için o bölgede kuzeyden trafik akıyor. Burada da 6 Şubat'ta kırıldı güneyden gelerek aşağı yukarı Kadıköy'den bu Göztepe'ye kadar gelen kesim. Öbürü Bostancı'dan geldi Göztepe'nin arka taraf kesim. İkisi arasındaki kalan kesimde sürekli şimdi burada depremler oluyor. Bu hikayede böyle bir benzetmeyle orada olan depremler"

PÜTÜRGE'DE 6.5'LIK RİSK Üşümezsoy, Pütürge'deki kilitli yapı nedeniyle büyük bir enerji patlamasının kısa vadede beklenmediğini, mevcut sarsıntıların sadece yan sokaklara sapan küçük trafik akışları gibi olduğunu belirterek, "Büyük deprem olması için büyük bir fay olmalı ve kırılmalı. Buradaki büyük deprem dediğimiz kesim Pütürge'de olacak olabilir ama iki büyük depremden sonra olmadığı için çok büyük kilitlenme var. Orada belki uzun zaman sonra 6,5'luk bir deprem olabilir." dedi.