CANLI YAYIN
Geri

Mahkeme kararını verdi: Özgür Özel Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri yargıya taşınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında karar çıktı. Özel, Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 300 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mahkeme kararını verdi: Özgür Özel Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle tazminata mahkum oldu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı verdiğini duyurdu.

Özgür Özel Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek (Fotoğraf TAKVİM ARŞİV'den kullanılmıştır)

ÖZGÜR ÖZEL 300 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK
Aydın, "05.07.2025 tarihinde CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmada; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada, Mahkeme 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararını verdi: Özgür Özel Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek-2

ÖZGÜR ÖZEL TEHDİT ETMİŞTİ

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonlarının ardından 5 Temmuz 2025'te olağanüstü MYK'yı toplayan Özgür Özel tehdit dili kullandı.

Yargı organları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koyan Özel, "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim o gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün ama bana bu milleti sokağa davet ettirme, aklını başına topla." diyerek kürsüye vurdu. Özel, "Seni yüzde 29'la orada oturtmayacağız Erdoğan, hiç rahat etme." dedi.

Başkan Erdoğana tehdidin hesabı sorulacak! CHPli Özgür Özel hakkında soruşturma açıldıBaşkan Erdoğana tehdidin hesabı sorulacak! CHPli Özgür Özel hakkında soruşturma açıldı
Başkan Erdoğan'a tehdidin hesabı sorulacak! CHP'li Özgür Özel hakkında soruşturma açıldı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mahkeme kararını verdi: Özgür Özel Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek-4 Mahkeme kararını verdi: Özgür Özel Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek-5 Mahkeme kararını verdi: Özgür Özel Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek-6

Adana merkezli panel soruşturmasında 100 milyarlık kara para ağı: WOLF kod adlı lider ve PEP sistemi deşifre oldu
SONRAKİ HABER

Kara para trafiğinde Wolf deşifre oldu

 Ümit Karan'ı yakan itiraf: “Artan kokaini bana veriyordu” | Defalarca torbacılığını yapmış! HTS kayıtları ve Adli Tıp raporu dosyada
ÖNCEKİ HABER

Sevgiliden Ümit Karan'ı yakan kokain itirafı
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler