Mahkeme kararını verdi: Özgür Özel Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Özgür Özel Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

ÖZGÜR ÖZEL 300 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Aydın, "05.07.2025 tarihinde CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmada; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada, Mahkeme 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL TEHDİT ETMİŞTİ



CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonlarının ardından 5 Temmuz 2025'te olağanüstü MYK'yı toplayan Özgür Özel tehdit dili kullandı.

Yargı organları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koyan Özel, "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim o gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün ama bana bu milleti sokağa davet ettirme, aklını başına topla." diyerek kürsüye vurdu. Özel, "Seni yüzde 29'la orada oturtmayacağız Erdoğan, hiç rahat etme." dedi.