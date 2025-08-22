SON DAKİKA
Tur İstanbul'a kaldı! Kartal Konferans Ligi Play-Off ilk maçında deplasmanda Lausanne ile berabere kaldı

Beşiktaş, Lausanne önünde 45’te Rashica ile öne geçti. 2. yarı sayısız fırsattan yararlanamayan Kartal, 83’te Okoh’un golüyle sarsıldı. Sahadan 1-1’lik skorla ayrılan Beşiktaş, turu 28 Ağustos’taki rövanşa bıraktı

GAZETE
22 Ağustos 2025
Kartal turu İstanbul'a bıraktı.... Beşiktaş Konferans Ligi Play- Off ilk maçında İsviçre'nin Lausanne takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalarak minik bir avantaj elde etti. Beşiktaş'ın 28'de sol kanatta ceza sahasının önünde kazandığı serbest vuruşta Orkun Kökçü'nün şutunda top üstten dışarı gitti. 45'te Abraham'ın vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Dönen topu takip eden Rashica topu ağlara gönderdi: 0-1. Siyah-Beyazlılar devreyi rakibi önünde 1-0 önde bitirdi.

GALİBİYETİ KORUYAMADIK
İkinci yarının 46. dakikasında Diakite'nin vuruşunda top üstten az farkla dışarı gitti. 47'de Roche'nin vuruşunda Ersin soluna doğru uzanarak gole izin vermedi. 59'da Rashica'nın ortasında Rafa Silva'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 70'de Abraham'ın şutunda top savunmadan döndü. 83'te Okoh beraberliği sağladı. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

1-0'DAN SONRA İŞİ BİTİREBİLİRDİK
Beşiktaş'ın tek golünü atan Rashica maçtan sonra, "İlk golü biz bulduk.1-2 gol daha bulup maçı erken bitirebilirdik. Duran toptan gol yedik. Genel olarak iyiydik. Maç genelinde 2-3 hatamız oldu. Bunları düzeltmemiz gerekir. İşi İstanbul'da bitireceğiz" diye konuştu.

DİZİLİŞTE DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş, Lausanne önünde farklı bir dizilişle sahaya çıktı. Siyah-Beyazlılar İsviçre ekibi karşısında 3-4-2-1 dizilişiyle mücadele etti. Savunmada Emirhan, Paulista ve Uduokhai üçlüsü yer aldı.

ERSİN'E ALKIŞ
Mert Günok'un sakatlığı sonrası sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıkan Ersin Destanoğlu performansıyla alkış aldı. Bu sezon ilk kez forma giyen başarılı eldiven yaptığı 5 kurtarışla 1-1'lik skorun mimarlarından birisi oldu.

