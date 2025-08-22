Samsun’da görüşmek üzere

Samsunspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu. 5. dakikada gelişen ev sahibi atağında Bakasetas'ın volesinde kaleye doğru giden top Tomasson'a çarpıp kornere gitti. 42. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, top üst direğin üstünden auta çıktı ve ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.



PANA 8 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Temsilcimiz 2. yarıya golle başladı. 51'de Emre Kılıç'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Tomasson'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1. 66'da skora denge geldi. Kornerden gelen topu iyi takip eden Kiriakopoulos'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 74'te kullanılan kornere iyi yükselen Brown maçın skorunu belirledi.



UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşan Samsunspor'un zorlu mücadelesi Samsun'da dev ekranlarda takip edildi.

