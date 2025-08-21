PODCAST CANLI YAYIN
A Milli Basketbol Takımı, Litvanya’yı deplasmanda 84-81 mağlup etti

Eurobasket 2025 hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta 12 Dev Adam, son saniyelerde Şehmus Hazer’in skorlarıyla Litvanya karşısında kritik bir galibiyet aldı.

21 Ağustos 2025
Eurobasket 2025 hazırlıklarını sürdüren A Milli Basketbol Takımımız, özel maçta deplasmanda Litvanya'yı 84-81 mağlup etti. İlk çeyreği 21-18 önde geçen 12 Dev Adam soyunma odasına da 46-40'lık skorla üstün gitti. Litvanya sergilediği oyunla farkın açılmasına izin vermezken Türkiye, maçın son çeyreğine 66-59 ile önde girdi.

Litvanya, bitime 3 dakika 20 saniye kala Sirvydis'in üçlüğüyle öne geçse de 12 Dev Adam mücadeleden kopmadı. Bitime 9 saniye kala Şehmus Hazer'in smacıyla 82-81 ile üstünlüğü ele alan Türkiye, Şehmus'un son saniyede bulduğu isabetle Litvanya'yı 84-81 yendi.

