Nelson Semedo: ’’Her şeyimizi vermeliyiz ki maçı kazanalım’’

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Portekizli futbolcu Nelson Semedo, "İlk maç evimizde, bunu düşünmemiz gerekiyor, iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Her şeyimizi vermeliyiz ki maçı kazanalım. Benfica'nın da iyi bir atmosferi var ama biz önce kendi sahamızdaki maçı düşünüyoruz. 12. adam bizimle olacak, en iyisini yapalım ki maçı kazanalım." ifadelerini kullandı.