Galatasaray’dan orta sahaya çift hamle planı

Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kaleci ve stoper arayışlarına devam eden Sarı-Kırmızılılar, merkez orta saha bölgesi için de önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin, orta saha hattında hem kaliteyi artırmak hem de yaş ortalamasını düşürmek adına iki farklı profile yöneldiği öğrenildi. Bu doğrultuda, geleceğe yatırım amacıyla CSKA Moskova forması giyen 20 yaşındaki Rus futbolcu Matvey Kislyak gündeme alınırken, Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir platformda tecrübeli bir ismin de kadroya katılmasının kararlaştırıldığı ifade ediliyor.

DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Bu çerçevede Galatasaray'ın, Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Malili yıldız Yves Bissouma için temaslara başlamaya hazırlandığı belirtildi. Tottenham, 1.82 boyundaki yıldızı 2022 yazında Brighton'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Geçen yıl Londra ekibiyle 44 maça çıkan Bissouma, 2 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyelerinde olan deneyimli oyuncuya, yaz başından bu yana Fenerbahçe'nin de ilgi gösterdiği biliniyor.