Fenerbahçe Edson Alvarez transferinde kiralama bedelinde anlaşmaya vardı

6 numara transferi için West Ham United forması giyen Edson Alvarez'i gündemine alan Fenerbahçe, 27 yaşındaki Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerde 3 milyon euro kiralama bedeli karşılığında anlaştı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuya da yıllık 4,5 milyon euro maaş önerdiği belirtildi. Sarı-Lacivertliler, Inter, Porto ve Borussia Dortmund'dan da teklif alan ve kafası karışan oyuncunun transfer için kararını vermesini bekliyor.

SON 3 SEZONDA 40 SARI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin gündemindeki Edson Alvarez son 3 sezonda çıktığı 117 resmi maçta 40 sarı kart gördü. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezonu 7 sarı kartla tamamladı.