Fenerbahçe Edson Alvarez transferinde kiralama bedelinde anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Meksikalı ön liberonun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda West Ham ile anlaştı. Oyuncuya yıllık 4,5 milyon euro öneren Kanarya, aldığı teklifler sonrası kafası karışan Alvarez’in kararını bekliyor.

6 numara transferi için West Ham United forması giyen Edson Alvarez'i gündemine alan Fenerbahçe, 27 yaşındaki Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerde 3 milyon euro kiralama bedeli karşılığında anlaştı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuya da yıllık 4,5 milyon euro maaş önerdiği belirtildi. Sarı-Lacivertliler, Inter, Porto ve Borussia Dortmund'dan da teklif alan ve kafası karışan oyuncunun transfer için kararını vermesini bekliyor.

SON 3 SEZONDA 40 SARI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin gündemindeki Edson Alvarez son 3 sezonda çıktığı 117 resmi maçta 40 sarı kart gördü. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezonu 7 sarı kartla tamamladı.

