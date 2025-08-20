SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş’ın golcü arayışında sürpriz isim: El Bilal Toure

Tammy Abraham’ı yedekleyecek bir isim arayan Beşiktaş’ın Atalanta forması giyen Malili golcü El Bilal Toure için teklif yaptığı öğrenildi. Genç golcünün transfer için henüz karar vermediği ifade ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025
Beşiktaş’ın golcü arayışında sürpriz isim: El Bilal Toure

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Roma'dan transfer ettiği İngiliz golcüsü Tammy Abraham'ı yedekleyecek bir forvet arayışında olan Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Atalanta'dan ayrılmak isteyen El Bilal Toure Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.

Haberde Beşiktaş ve Feyenoord'un 23 yaşındaki Malili golcüye teklif yaptığı detayı da yer aldı. Atalanta'nın ayrılışına onay verdiği genç golcünün transfer için henüz karar vermediği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta kiralık geçiren Toure, Alman ekibiyle çıktığı 17 maçta 3 gol kaydetti. Malili futbolcunun transferinde ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Atalanta ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Toure'ye güncel verilere göre 15 milyon euro değer biçiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti
Emekli ve ölüm aylığı alanlara promosyonda çift fırsat: Banka seçimine dikkat!
İyi Parti’den Terörsüz Türkiye’ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir
Şifa mesajı! Ücretsiz kanser taramaları için SMS ile bilgilendirme dönemi başladı | İşte detaylar
Macron Türkiyesiz olmaz dedi Rutte ABD’den dönüş yolunda Başkan Erdoğan’ı aradı: Ankara’nın rolü kritik
Şehit aileleri ve gazilerden Meclis’te Terörsüz Türkiye’ye tam destek: Başkan Erdoğan’ın sözü yüreklere su serpti
CHP’li Turan Taşkın Özer’den şehit aileleri ve gazilere saygısızlık! Komisyonda yolsuzluğu savundu yargıyı hedef aldı
Tutuklanan CHP’li İnan Güney’in savcılık ifadesi ortaya çıktı: Resmi görevi olmayan Mustafa Mutlu’ya oda verdim
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Şehit ve Diyarbakır Anneleri Meclis’te... Kıyamete kadar kardeşçe yaşayacağız
Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural ’’Müge Anlı ile Güven Bana’’ya damga vurdu
Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini duyurdu: 5 yıllık imzayı attı!
Son dakika: Muhittin Böcek’in firari oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı! 195 milyon liralık rüşvet iddiası
Trump’tan flaş açıklama! Ukrayna için NATO kapısı kapandı
Başkan Erdoğan’dan El Pais’te hakikat satırları! Türkiye’den Gazze’ye 101 bin ton yardım: Filistin’in özgürlüğü için sahada olacağız
Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan’dan Farsça karşılama 10 mutabakat
Arap basınında gündem yerli ve milli savaş uçağımız KAAN! 3 ülke radarına aldı
AK Parti’den CHP’ye okkalı Siyasi kapkaççılık cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel’e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
Mourinho’dan flaş karar! Benfica maçı 11’ini belirledi
Fenerbahçe’den transfer harekatı! Nene’den sonra sıra onlarda
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!