Beşiktaş’ın golcü arayışında sürpriz isim: El Bilal Toure

Roma'dan transfer ettiği İngiliz golcüsü Tammy Abraham'ı yedekleyecek bir forvet arayışında olan Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Atalanta'dan ayrılmak isteyen El Bilal Toure Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.

Haberde Beşiktaş ve Feyenoord'un 23 yaşındaki Malili golcüye teklif yaptığı detayı da yer aldı. Atalanta'nın ayrılışına onay verdiği genç golcünün transfer için henüz karar vermediği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta kiralık geçiren Toure, Alman ekibiyle çıktığı 17 maçta 3 gol kaydetti. Malili futbolcunun transferinde ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Atalanta ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Toure'ye güncel verilere göre 15 milyon euro değer biçiliyor.