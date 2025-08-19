Mou aynı kadrodan devam

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Göztepe ile oynana lig maçında sahaya üçlü savunmayla çıkmış ve Sarı-Lacivertliler yaşadığı üretkenlik sorunu ile taraftarlarından büyük eleştiri almıştı. Ancak Portekizli teknik adamın sistemi ve Göztepe karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu gurubunu Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında da değiştirmeyi düşünmediği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın sadece sakatlığı nedeniyle Göztepe'ye karşı forma giymeyen Mert Müldür'ün Benfica maçına yetişmesi durumunda Yusuf'un yerine değerlendirmeyi düşündüğü belirtiliyor.



Göztepe maçında penaltı kaçıran Talisca'nın Benfica maçında yedek soyunması bekleniyor.