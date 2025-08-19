Alperen Şengün’den çifte standart tepkisi

Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors ile oynanan play-off serisini değerlendirirken sert ifadeler kullandı. 7 maçlık seriye dair konuşan Şengün, faul kararlarındaki çifte standarda dikkat çekti. Milli basketbolcu, "Çok tecrübeli bir takımlar ve çok faul yaptılar. Play-off'ta bunlar çalınmıyor. Ama tüm seri boyunca fauller çalınmadığı için ağlayan taraf yine onlardı" dedi. Rockets, 2025 playoff'larının en çekişmeli serilerinden birinde Warriors'a ilk turda elenmişti. 3–1 geriye düşen Houston, seriyi 7. maça taşımış ancak turu geçen taraf Golden State olmuştu.