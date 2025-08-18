Beşiktaş’ta sol bek transferleri bitmiyor! Yeni hedef Malacia

Jurasek'in bekleneni verememesi üzerine Beşiktaş'ın sol bek arayışlarına girdiği öne sürüldü. Siyah-Beyazlılar'ın bonservisi Manchester United'da bulunan 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Malacıa için İngiliz kulübünün kapısını çaldığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon PSV'de kiralık olarak forma giyen Tyrel Malacia 21 maça çıkarken gol ve asist katkısında bulunamadı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bu oyuncunun dışında sol kanat için Armand Lauriente'ye öncelik verdiği ve Sassuola ile görüştüğü öne sürüldü