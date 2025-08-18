5 maçta 6 gol Tammy Abraham şov

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Abraham yine golünü attı. Siyah- Beyazlı takımın büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız oyuncu penaltıdan Eyüpspor ağlarını sarstı. Daha önce Shakhtar Donetsk'e 1 gol atan Siyah-Beyazlı oyuncu rövanş maçında gol atamamıştı. Abraham ardından St.Patrick's ile oynanan ilk maçta hat-trick yapma başarısını göstermişti. Siyah-Beyazlı oyuncu İstanbul'da oynanan rövanş karşılaşmasında da fileleri 1 kez havalandırdı. Eyüp ile oynanan maçta da golünü atan Abraham böylece 5 resmi karşılaşmada 6 gol atarak golcülüğünü göstermiş oldu.



