Liverpool Bournemouth’u 4-2 yendi: Salah gözyaşlarını tutamadı

Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, sezonun açılış maçında Bournemouth'u 4-2 mağlup etti. Liverpool, Ekitike ve Gakpo ile 2-0'ı bulurken, konuk ekip Semenyo ile eşitliği yakaladı. Ama Liverpool da Chiesa ve Salah'la maçı 4-2 kazandı. Bitiş düdüğü sonrası Liverpool taraftarları, trafik kazasında hayatını kaybeden Diego Jota adına tezahürat yapmaya başladı.

Tribünden gelen sesleri duyan Salah gözyaşlarına hakim olamadı. Mısırlı futbolcu sahanın ortasında takım arkadaşı için hüngür hüngür ağladı.