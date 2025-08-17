Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica ile Fenerbahçe arasında pazarlık krizi

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki bir süredir süren Kerem Aktürkoğlu transferi değişik bir boyut kazandı. Milli oyuncu için daha önce 22,5 milyon Euro+2,5 milyon Euro bonus olmak üzere 25 milyon Euro'luk bir teklif sunan Kanarya bu teklifi daha sonra 18 milyon Euro+2,5 milyon Euro'ya düşürdü.

Ancak Benfica yeni teklifi redderek 22,5 milyon Euro+2,5 milyon Euro bonus'tan 1 kuruş aşağı inmeyeceklerini bildirdi. Porkiz basını Başkan Ali Koç'un, "Şimdi yeni bir teklif yaptık haber bekliyoruz." sözlerinden sonra Benfica'nın 30 dakika içinde teklifi reddettiğini okurlarına duyurdu.