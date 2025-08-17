SON DAKİKA
Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica ile Fenerbahçe arasında pazarlık krizi

Portekiz basını Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya yaptığı yeni teklifin 30 dakika içinde geri çevrildiğini okurlarına duyurdu.

Giriş Tarihi :17 Ağustos 2025
Fenerbahçe ile Benfica arasındaki bir süredir süren Kerem Aktürkoğlu transferi değişik bir boyut kazandı. Milli oyuncu için daha önce 22,5 milyon Euro+2,5 milyon Euro bonus olmak üzere 25 milyon Euro'luk bir teklif sunan Kanarya bu teklifi daha sonra 18 milyon Euro+2,5 milyon Euro'ya düşürdü.

Ancak Benfica yeni teklifi redderek 22,5 milyon Euro+2,5 milyon Euro bonus'tan 1 kuruş aşağı inmeyeceklerini bildirdi. Porkiz basını Başkan Ali Koç'un, "Şimdi yeni bir teklif yaptık haber bekliyoruz." sözlerinden sonra Benfica'nın 30 dakika içinde teklifi reddettiğini okurlarına duyurdu.

