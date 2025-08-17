Barış Alper Yılmaz’dan 14 saniyede 99 metrelik müthiş sprint!

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Karagümrük karşısında attığı golle sadece skora değil, sosyal medyaya da damga vurdu. Genç futbolcunun, gol öncesinde 14 saniyede tam 99 metre koştuğu ortaya çıktı.

Taraftarlar, yıldız futbolcunun bu olağanüstü sprintine esprili bir şekilde atıfta bulunarak "Usain Bolt musun?" yorumlarıyla gündem oluşturdu. Kimi taraftarlar da Barış Alper'in fiziksel kapasitesini överek, milli takım ve Galatasaray için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.