Ziraat Türkiye Kupası | Fethiyespor - Galatasaray | CANLI İZLE

İLÇE STADI TARİHİ GÜNE SAHNE OLDU Karşılaşma öncesinde Fethiye ve çevre ilçelerden gelen binlerce futbolsever, bu tarihi anı yerinde izlemek için İlçe Stadı'na akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle tribünlerde büyük bir hareketlilik yaşanırken, statta bayram havası oluştu. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan kale arkası tribününde yerlerini alarak takımlarına destek verdi.

PORTATİF TRİBÜN İLK KEZ DOLDU Fethiyespor yönetimi, sezon başında yıkılan kapalı tribünün yerine 3 bin kişilik portatif tribün kurdurdu. İlk kez hizmete açılan bu tribün de karşılaşma öncesinde tamamen doldu. Tribünlerde oluşan atmosfer, Fethiyespor tarihine geçen karşılaşmanın görsel açıdan da unutulmaz olmasını sağladı.

OKAN BURUK'TAN DİKKAT ÇEKEN KADRO TERCİHİ Hafta sonunda Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fethiyespor karşısında güçlü bir ilk 11 tercih etti. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Mario Lemina karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

ICARDI'YE YOĞUN İLGİ Fethiye İlçe Stadı'nı dolduran Galatasaraylı taraftarlar, özellikle Mauro Icardi'ye büyük ilgi gösterdi. Yıldız futbolcu, ısınma sırasında ve maç öncesinde tribünlerden yoğun tezahürat aldı. Tribünlerdeki coşku, karşılaşmanın en dikkat çeken anları arasında yer aldı.