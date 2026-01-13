Ziraat Türkiye Kupası | Fethiyespor - Galatasaray | CANLI İZLE
Süper Lig'in ilk yarısını bitirdikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk maçında Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray, turnuvaya 3 puanla başlamıştı. Ancak Süper Kuıpa'da alınan Fenerbahçe yenilgisi ve yapılmayan transferler nedeniyle çalkantılı bir süreçten geçen Cimbom, ikinci haftada Fethiyespor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılarak iddiasını sürdürmek amacında. A Spor'dan yayınlanan Fethiyespor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında Fethiyespor'a konuk oluyor.
İLK 11'LER
FETHİYESPOR: Arda, Raşit, Şahan, Oğuz, Ali Mert, Uğur, Cihan, Serdarcan, Muhammet, Ramazan, Kerem
GALATASARAY: Günay, Kaan, Sanchez, Arda, Kazımcan, Lemina, Gökdeniz, Yusuf, Ahmed, Eren, Icardi
FETHİYESPOR TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda mücadele eden Fethiyespor, kulüp tarihinde özel bir güne sahne oldu. Ege temsilcisi, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray'ı tarihinde ilk kez kendi sahasında konuk etti.
İLÇE STADI TARİHİ GÜNE SAHNE OLDU
Karşılaşma öncesinde Fethiye ve çevre ilçelerden gelen binlerce futbolsever, bu tarihi anı yerinde izlemek için İlçe Stadı'na akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle tribünlerde büyük bir hareketlilik yaşanırken, statta bayram havası oluştu. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan kale arkası tribününde yerlerini alarak takımlarına destek verdi.
PORTATİF TRİBÜN İLK KEZ DOLDU
Fethiyespor yönetimi, sezon başında yıkılan kapalı tribünün yerine 3 bin kişilik portatif tribün kurdurdu. İlk kez hizmete açılan bu tribün de karşılaşma öncesinde tamamen doldu. Tribünlerde oluşan atmosfer, Fethiyespor tarihine geçen karşılaşmanın görsel açıdan da unutulmaz olmasını sağladı.
OKAN BURUK'TAN DİKKAT ÇEKEN KADRO TERCİHİ
Hafta sonunda Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fethiyespor karşısında güçlü bir ilk 11 tercih etti. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Mario Lemina karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
ICARDI'YE YOĞUN İLGİ
Fethiye İlçe Stadı'nı dolduran Galatasaraylı taraftarlar, özellikle Mauro Icardi'ye büyük ilgi gösterdi. Yıldız futbolcu, ısınma sırasında ve maç öncesinde tribünlerden yoğun tezahürat aldı. Tribünlerdeki coşku, karşılaşmanın en dikkat çeken anları arasında yer aldı.
BAZI İSİMLER YEDEKTE KALDI
Okan Buruk, as oyunculardan Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai'yi yedek kulübesinde başlattı. Kaleci Uğurcan Çakır ise maç kadrosunda yer almadı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI
14 OCAK ÇARŞAMBA
13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)
15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
15 OCAK PERŞEMBE
13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)
18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)