Yenidoğu Okulları’ndan üç milli okçuya 2028 Olimpiyatları’na kadar burs ve destek protokolü

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’nın girişimleriyle üç milli okçumuza burs ve maddi destek sağlanacak. İmza töreninde konuşan Bilal Erdoğan, “Türkiye okçulukta son dönemde ciddi bir yükseliş içinde.” açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025
Yenidoğu Okulları Başakşehir Kampüsü'nde imzalanan protokolle birlikte üç milli okçuya 2028 Olimpiyatlarına kadar burs ve maddi destek sağlanacak. Protokol, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, ülkemizi olimpik ve paralimpik düzeyde temsil eden Öznur Cüre, Muhammed Yıldırmış ve Elif Berra Gökkır'a düzenli olarak burs desteği sağlanacak. Bilal Erdoğan, Türkiye'nin okçuluk branşında ciddi bir yükselişte olduğunu belirterek, Erdoğan, "Sporcularımızın başarılarına odaklansınlar ve arkalarında güçlü bir desteğin olduğunu bilsinler diye böyle bir adım atıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilal Erdoğan protokol töreni sonrası milli sporcularla birlikte ok attı. Türk dünyası ülkelerinin özel gereksinimli sporcularıyla da bir araya gelen Erdoğan, Kırgızistan'ın geleneksel kıyafetini giyip sporcularla fotoğraf çekildi.

SPORCULARIN YÜKÜ HAFİFLEDİ

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, YETEV'e teşekkür etti. Topbaş, olimpiyatlarda ülkemizin bayrağını göndere çektiren sporcularımızın YETEV'in sağladığı bursla beraber kafalarının daha rahat olacağını ve başarılarına daha çok odaklanacaklarını söyledi.

BURS DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazan okçu Öznür Cüre burs desteğinin önemini vurguladı. Cüre, "Bugün burada arkamıza bir destek aldığımız için çok mutluyuz." açıklamasını yaptı.

