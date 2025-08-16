Leipzig Göztepe’nin Brezilyalı forveti Romulo ile 2030’a kadar sözleşme imzaladı

Bundeslıga ekiplerinden Leipzig, Göztepe'den Brezilyalı forvet Romulo'yu transfer etti. Alman ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyla 2030 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığını resmi olarak duyurdu. İmzaların atılmasının ardından Romulo da açıklamalarda bulundu.

Golcü oyuncu, Bundesliga'nın dünyanın en güçlü ve heyecanlı liglerden biri olduğunu ve kendisini en üst seviyede kanıtlamak istediğini söyledi. Sambacı, İzmir ekibi Göztepe formasıyla çıktığı 46 resmi müsabakada 22 gollük bir performansa imza attı.