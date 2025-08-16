SON DAKİKA
Leipzig Göztepe’nin Brezilyalı forveti Romulo ile 2030’a kadar sözleşme imzaladı

Bundesliga ekibi Leipzig, 23 yaşındaki Romulo’yu renklerine bağladı. Sambacı golcü, Almanya’nın güçlü liginde kendini kanıtlamak istediğini belirtti. Göztepe formasıyla 46 maçta 22 gol attı.

16 Ağustos 2025
Bundeslıga ekiplerinden Leipzig, Göztepe'den Brezilyalı forvet Romulo'yu transfer etti. Alman ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyla 2030 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığını resmi olarak duyurdu. İmzaların atılmasının ardından Romulo da açıklamalarda bulundu.

Golcü oyuncu, Bundesliga'nın dünyanın en güçlü ve heyecanlı liglerden biri olduğunu ve kendisini en üst seviyede kanıtlamak istediğini söyledi. Sambacı, İzmir ekibi Göztepe formasıyla çıktığı 46 resmi müsabakada 22 gollük bir performansa imza attı.

