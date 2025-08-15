Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i penaltılarda elendi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Yunan ekibi Panathinaikos ile rövanş maçında 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma 0-0 berabere bittiği için penaltılara gidildi. Penaltılarda Panathinaikos rakibini 4-3 yenerek turu geçti. Yunan ekibi Avrupa Ligi'nde Samsunspor'un rakibi oldu. Ukrayna ekibini çalıştıran Arda Turan 83. dakikada kırmızı kart gördü. Shakhtar'da ayrıca Ocheretko 81'de kırmızı kart gördü. Shakhtar yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN