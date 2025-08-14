SON DAKİKA
Fenerbahçe Real Madrid’in kalecisi Andriy Lunin ile ilgileniyor

İspanyol basını, kaleci arayışlarına başlayan Fenerbahçe’nin Real Madrid formasını giyen Ukraynalı eldiveni gündemine aldığını yazdı. Andriy Lunin’le uzun bir süre Galatasaray da ilgilenmişti.

Fenerbahçe Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin ile ilgileniyor

Dominik Livakovic'i gözden çıkaran Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın da henüz beklenen seviyede olmamasından dolayı kaleci transferini gündemine almıştı. Listesindeki isimlerle ilgili temaslara başlayan sarı-lacivertlilerle ilgili heyecan verici bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınına göre Fenerbahçe, Real Madrid'in ikinci kalecisi Andriy Lunin'le yakından ilgileniyor.

Haberde, Ukraynalı file bekçisinin artık sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve sarı-lacivertlilerin ilgisinden memnun olduğu vurgulandı. 26 yaşındaki Lunin bir dönem uzunca bir süre Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer almıştı. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun şu anda Ukraynalı eldiveni bırakmak istemediği ve transferin önündeki en büyük engelin bu olduğu belirtiliyor.

