Fenerbahçe Feyenoord’u 5-2 yenerek taraftarını coşturdu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Feyenoord'a karşı evinde kazandığı 5-2'lik zafer taraftarları mest etti. Kanarya'nın maçın başından sonuna kadar sergilediği baskılı oyun ve mücadele taraftarların beğenisini kazandı. Jose Mourinho'nun çeşitli hücum varyasyonlarıyla da Feyenoord'a zor anlar yaşatan Sarı-Lacivertliler'in bu oyununa maç sonrası taraftarlardan büyük övgü geldi.

MOU'YA ÖVGÜLER

Taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, "İşte Fener böyle oynamalı", "Sizden görmek istediğimiz oyun bu" ve "Bu şekilde oynayın biz her zaman arkanızdayız" ifadeleriyle takımlarına destek verdi. Taraftarlar Portekizli teknik adam Jose Mourinho'ya da destek vererek "Benfica'yı da eleyip. Devler Ligi'ne kalacağız. Süper Lig'de de bizi bu sezon şampiyonluğa taşıyacağına inancımız tam. Hep birlikte mutlu sona ulaşacağız" ifadeleriyle Portekizli hocanın arkalarında olduğunu dile getirdiler.