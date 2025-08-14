SON DAKİKA
Başakşehir Viking karşısında 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükseldi

Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan Lacivert-Turunculular önce 1-0 geriye düştü. Ancak Selke ile eşitliği yakalayan Başakşehir, Konferans Ligi’nde Play-Off biletini aldı.

Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025
Başakşehir Konferans Ligi'nde adını Play-Off'a yazdırmayı başardı. 3.tur ilk maçında Norveç'te rakibi Viking'i 3-1 mağlup eden Lacivert-Turunculular İstanbul'daki rövanş maçında aldıkları 1-1'lik skora rağmen turu geçmeyi başaran taraf oldu.

Maçın 34. dakikasında Viking'in sağ kanattan geliştirdiği atakta Bell'in yaptığı ortada Onur Bulut arka direkte ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Kendi seyircisi önünde 1-0 geriye düşen Başakşehir beraberlik için sadece 6 dakika bekledi. 40'da kaleci Klaesson ile karşı karşıya kalan Selke skora 1-1'lik denge getirdi. Maçın 2. yarısında skor değişmeyince rakibiyle 1-1 kalan Başakşehir Play-Off biletini almış oldu.

Ekibimizin Play- Off'taki rakibi S.Trnava ya da Univ. Craiova arasındaki maç sonrası belli olacak.

