CANLI | Türkiye Gazze için kıyamda! İstanbul'da binler Galata Köprüsü'nde bir araya geldi
Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gazze’deki insanlık dramına karşı en gür sesi çıkaran Türkiye, yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da dev bir yürüyüşe ev sahipliği yapıyor. İstanbul'un tarihi camilerinde sabah namazını kılan vatandaşlar, 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla Galata Köprüsü'ne yürüdü. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "İnşallah Rabbim bu milletin bu duruşunu bizlere göz aydınlığı olarak bu sene nasip eder, Filistinli kardeşlerimize özgürlük olarak nasip eder, Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere nasip eder." diye konuştu.
CANLI ANLATIM
İSRAİL YAPTIKLARININ BEDELİNİ ÖDEYECEK
TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yavuz, "İsrail yaptıklarının bedelini ödeyecek." dedi.
Mücadelenin Gazze'de soykrıım sona erinceye kadar devam edeceğini dile getiren Şentop ise, "Unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kulladı.
BİNLER GALATA'DA
Kortejler eşliğinde ve bireysel olarak yürüyen vatandaşlar, Galata Köprüsü'ne ulaştı. Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor.
YÜRÜYÜŞ BAŞLADI
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitingi için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı, kortejlerle Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe başladı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde yapılacak eyleme katılan vatandaşlar, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı. Katılımcılar, daha sonra gruplar haline Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.
Eylem öncesi toplanma noktalarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne çok sayıda vatandaş geldi. Sabah namazını burada kılan on binlerce katılımcı, Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan ve Gazze'ye destek için kefiye takan vatandaşlar, sık sık tekbir getirerek ve "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.
Süleymaniye Camisi'nde de sabah namazının ardından vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüşe başladı.
"Filistin için adalet, dünya için vicdan" yazılı pankart eşliğinde yürüyen katılımcılar, zaman zaman tekbir getirip, "Yaşasın küresel intifada", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve protokol üyeleri sabah namazını Karaköy Arap Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla birlikte Galata Köprüsü'ne doğru yürüdü.
Yürüyüş esnasında basın mensuplarına açıklama yapan Bilal Erdoğan, yeni yıla Filistin için dua ederek başladıklarını, senenin ilk sabahında camilerde buluşup yeni yıl için hayır dualarını birlikte yapmanın önemli bir manevi güç olduğunu bilmek gerektiğini ve milletin buna inandığını söyledi.
Erdoğan, "Bir taraftan Filistin'deki mazlumlar için dua ediyoruz. Bir taraftan şehitlerimizi anıyoruz elbette. Öbür taraftan da '2026 yılı bütün milletimiz için, Filistinli mazlumlar için hayırlar getirsin' diye birlikte dua ediyoruz. Bütün katılanlara, bu dualara el açanlara ve destek verenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.
İNŞALLAH RABBİM KUDÜS'ÜN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BİZLERE NASİP EDER
Bilal Erdoğan, "Her geçen sene, bir önceki seneye göre daha geniş katılımla, ortak müştereklerimizin ne denli güçlü olduğunu milletçe hissettiğimiz bir sabah olduğunu hissediyoruz. Onun için de çok mutluyuz. İnşallah Rabbim bu milletin bu duruşunu bizlere göz aydınlığı olarak bu sene nasip eder, Filistinli kardeşlerimize özgürlük olarak nasip eder, Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere nasip eder." diye konuştu.
ÖNDER Genel Başkanı Ceylan, yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nden yüz binlerle birlikte çok büyük bir mesaj verdiklerini ve seslerini yükselttiklerini dile getirdi.
Buraya çok ciddi bir vicdan seli aktığını söyleyen Ceylan, "İsrail'in zulmünün, zalimlerin bu vicdan selinin önünde durması mümkün değil. 2026, Allah'ın izniyle dünyanın en büyük kanser hücresi olan siyonizmin biteceği yıl olacak. Buna inanıyoruz. Gazze'deki mazlumların ahı artık arşı aştı. Zulüm her yana yayıldı ve tüm dünya insanları, vicdan sahipleri ayağa kalktılar." ifadelerini kullandı.
Ceylan, "Bugün sadece Türkiye'de, İstanbul'da yüz binler Galata'ya akıyorlar ama dünyanın dört bir yanında yeniden hareketlilik başlayacaktır ve 2026 Allah'ın izniyle adalet ve merhamet temelli bir dünyanın kurulduğu yepyeni bir yıl olacak bizler için." şeklinde konuştu.
Çeşitli yardım kuruluşlarınca da vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor. Öte yandan, polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
VATANDAŞLAR CAMİLERE AKIN ETTİ
Sabahın ilk saatlerinden itibaren binlerce vatandaş İstanbul'un tarihi camilerine akın etti.
KÜTAHYA'DAN 20 OTOBÜSLE GELDİK
Gazze'deki mazlumlara nefes olacak yürüyüş için Kütahya'dan geldiklerini belirten bir vatandaş, "Gazze kurtulana kadar biz bu eylemlere devam edeceğiz. Her yer tıklım tıklım, Kütahya'dan geliyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz demesinler çok şey yapıyorlar. Düzenleyenlerden Allah razı olsun. Kütahya'dan 20 otobüsle geldik." diyerek İsrail'e lanet yağdırdı.
GAZZE İÇİN KIYAMA
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak olanlar toplanmaya başladı.
Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla, Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.
Filistin'e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.
Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı’nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.
Katılımcılar, sabah namazı sonrası protokoldekilerle eyleme katılmak için Galata Köprüsü'ne yürüyecek.
FİLİSTİN'İ UNUTMUYORUZ
Gazze'ye en fazla insani yardım ulaştıran ülke olan Türkiye, ateşkesin devamlılığı ve Filistinlilerin yaşam şartlarının düzeltilmesi için de diplomaside en fazla çabayı sarf eden ülke olarak öne çıkıyor.
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için milyonlara katılım çağrısında bulundu.
Erdoğan, sivil toplum kuruluşları (STK), Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı davet etti.
ZULME KARŞI DURUŞUMUZU GÖSTERECEĞİZ
TÜGVA sosyal medya hesabından paylaştığı Necmettin Bilal Erdoğan'ın çağrısında, "İsrail'in, Gazze'de sürdürdüğü soykırım 3'üncü yılına giriyor ve 2 yıldır olduğu gibi 1 Ocak sabahı yine Galata Köprüsü'nde bu zülme karşı duruşumuzu göstermek için bir araya geliyoruz. Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Çünkü, her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz. İsrail'in sorumsuzca davranarak istediği zaman istediği kadar insan öldürebildiğinin, operasyonlar yapabildiğini bir yandan da insani yardımların hala girmesi gerektiği kadar Gazze'ye girmediğini biliyoruz. Öte taraftan Batı Şeria'da sivil yerleşimcilerin Filistinlilere saldırılarının tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yükseldiğini biliyoruz. Onun için 1 Ocak sabahı 08.30'da şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek için yine Galata Köprüsü'ne 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.