|⛔Sarı Kodlu Uyarı Verilen İller
|Adana
|Ağrı
|Ardahan
|Artvin
|Bartın
|Batman
|Bingöl
|Bitlis
|Düzce
|Elazığ
|Erzincan
|Erzurum
|Giresun
|Gümüşhane
|Hakkari
|Hatay
|Kars
|Kocaeli
|Kahramanmaraş
|Malatya
|Mardin
|Muş
|Osmaniye
|Rize
|Sakarya
|Siirt
|Şırnak
|Trabzon
|Tunceli
|Van
|Zonguldak
İstanbul'da diş gıcırdatan soğuklar başladı: O ilçeler kar küresine döndü! 31 il sarı kodlu listede
İstanbul'da kış geceden kendini hissettirdi. Dün gece Sarıyer başta olmak üzere özellikle kıyı kesimlerinde etkili olan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürürken soğuk hava dalgası yurt genelinde gücünü artırdı. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ederken birçok bölgede yağış, kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor. İşte il il 1 Ocak 2026 yılın ilk günü yurtta hava raporu.
