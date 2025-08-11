Trabzonspor Kocaelispor’u ağırlayacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçına çıkıyor. Bordo-Mavililer ilk hafta mücadelesinde ligin yeni ekibi Kocaelispor'u konuk edecek. Papara Park'ta bugün saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Bordo-Mavililer'de Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Felipe Augusto'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Trabzonspor'un yeni transferleri, Kazeem Olaigbe, ve Wagner Pina, Kocaelispor maçıyla birlikte Bordo-Mavili formayı ilk kez resmi bir maçta giyecek. Bir önceki sezon kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyen Onuachu ise 1 yıl aranın ardından yeniden sahaya çıkacak