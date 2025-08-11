SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Suudi ekibi NEOM yıldız futbolcu için Galatasaray'ın kapısını çaldı! 25 yaşındaki futbolcu Suudi Arabistan'a çok sıcak bakmıyor

Suudi kulübü milli yıldız için Cimbom’a 35 milyon euro, Barış Alper’e de yıllık 10 milyon euro maaş teklif etti. Galatasaray ise 50 milyon Euro talep etti. İki takım arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ağustos 2025
Suudi ekibi NEOM yıldız futbolcu için Galatasaray’ın kapısını çaldı! 25 yaşındaki futbolcu Suudi Arabistan’a çok sıcak bakmıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a Suudi Pro League'in yeni takımı NEOM talip oldu. Bir süredir oyuncunun durumunu yakından takip eden Körfez temsilcisinin Sarı-Kırmızılı takıma teklif yaptığı öğrenildi. Suudi kulübünün Barış Alper için 35 milyon euro önerdiği belirlendi. Galatasaray yönetiminin ise bu teklifi kabul etmediği ve NEOM'dan 50 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor.

20 GOLE KATKI SAĞLADI
İKI takım arasında görüşmelerin devam ettiği de gelen haberler arasında. Suudi temsilcisinin 25 yaşındaki yıldıza da yıllık 10 milyon euro maaş teklif ettiği ancak Barış Alper Yılmaz'ın kariyerinin bu döneminde Suudi Arabistan'a transfer olmaya çok sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında. İlerleyen günlerde yıldız oyuncunun transferinde somut adımlar atılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 48 maçta 14 gol, 6 asistle oynayan yıldız futbolcu bu sezon ise ligin ilk maçında Gaziantep FK deplasmanında 2 gol, 1 asistle dikkat çekti.

YÜZDE 20'Sİ KEÇİÖREN'E
Galatasaray, Barış Alper' Yılmaz'ı satması durumunda yapılan anlaşma gereği oyuncunun eski kulübü Keçiörengücü'ne yüzde 20 pay verecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir’den de hissedildi | Bina enkazından acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...
İlk teklif bu hafta geliyor! Memur ve emekli için pazarlık zamanı
Şener Üşümezsoy aylar öncesinden TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: 1737’de kırılmış ondan beri bekliyoruz
Balıkesir’de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Pideciden eczaneye: Binada kolon kesildi şüphesi
Rezan Epözdemir’in rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara tahliye pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmaları
Terörsüz Türkiye süreci ne zaman selamete erecek? Bahçeli o tarihi işaret etti: PKK’nın silah yakması için ne dedi?
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik Yeşilçam sorusu! Hangisi Kemal Sunal ve Şener Şen’in birlikte rol aldıkları ilk filmdir?
İhanetin ’CIA’sal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubin’den geldi: Erdoğan Gülencileri hapse atıyor
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...
İsrail’de savaş karşıtı protestocular canlı yayını bastı: Gazze’den çekilin
Ahmet Minguzzi’nin yakın arkadaşından acı haber: Efe Erdem Sevinç girdiği denizde hayatını kaybetti | Yasemin Minguzzi: Yandım oğlum yandım...
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir rüşvet ve casusluktan alındı | Futboldan siyasete FETÖ’den İsrail’e kirli temaslar
SON 95 yılın rekoru kırıldı: İstanbul’a sıcak dalgası daha kuvvetli döndü! Fırtına kapıda: MGM’den 8 il için sarı kodlu uyarı!
Oscar ödüllü oyuncu ilk kez açıkladı: Boşandığım gün Trump’tan çıkma teklifi aldım
Halit Yukay’ı arama çalışmalarında 6. gün! Şüpheli geminin kaptanı tutuklandı
Alaska’da Trump-Putin zirvesi! Zelenskiy’e davet gitmedi | Masada Donbas ve Kırım çıkmazı
Kara Kıta’da güven duyulan tek ortak Türkiye! Başkan Erdoğan’ın Afrika açılımının şifreleri: 53 resmi ziyaret, 36,6 milyar dolarlık rekor
Şam yönetiminden SDG ile Paris konferansına rest: Darbe açıklamasıyla görüşmelerden çekildiler
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor’un ilk maçtaki 11’i netleşti