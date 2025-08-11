Suudi ekibi NEOM yıldız futbolcu için Galatasaray’ın kapısını çaldı! 25 yaşındaki futbolcu Suudi Arabistan’a çok sıcak bakmıyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a Suudi Pro League'in yeni takımı NEOM talip oldu. Bir süredir oyuncunun durumunu yakından takip eden Körfez temsilcisinin Sarı-Kırmızılı takıma teklif yaptığı öğrenildi. Suudi kulübünün Barış Alper için 35 milyon euro önerdiği belirlendi. Galatasaray yönetiminin ise bu teklifi kabul etmediği ve NEOM'dan 50 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor.



20 GOLE KATKI SAĞLADI

İKI takım arasında görüşmelerin devam ettiği de gelen haberler arasında. Suudi temsilcisinin 25 yaşındaki yıldıza da yıllık 10 milyon euro maaş teklif ettiği ancak Barış Alper Yılmaz'ın kariyerinin bu döneminde Suudi Arabistan'a transfer olmaya çok sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında. İlerleyen günlerde yıldız oyuncunun transferinde somut adımlar atılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 48 maçta 14 gol, 6 asistle oynayan yıldız futbolcu bu sezon ise ligin ilk maçında Gaziantep FK deplasmanında 2 gol, 1 asistle dikkat çekti.

YÜZDE 20'Sİ KEÇİÖREN'E

Galatasaray, Barış Alper' Yılmaz'ı satması durumunda yapılan anlaşma gereği oyuncunun eski kulübü Keçiörengücü'ne yüzde 20 pay verecek.