Şampiyon Galatasaray sezonu müthiş şekilde açtı! Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yendi

12’de Barış Alper ile öne geçen Cimbom 16’da Eren ile farkı ikiye çıkardı. 45+12’de Barış Alper yine penaltıdan perdeyi kapattı. 65’te G.Antep kalecisi Burak kırmızı kartla atıldı.

Giriş Tarihi :09 Ağustos 2025
Şampiyon şovla başladı... Üst üste 3 kez Süper Lig'de ipi göğüsleyen Galatasaray 2025-2026 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yendi. Cimbom hem gücünü gösterdi hem de zirve yarışındaki olası rakiplerine gözdağı verdi.

BARIŞ BİR DE ASİST YAPTI
10. dakikada Sallai ceza sahasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.

Barış Alper Yılmaz 12'de penaltıdan skoru 1-0 yaptı. 16. dakikada Barış Alper bu kez hazırladı, Eren Elmalı yakın mesafeden golü attı: 0-2. 45+12. dakikada Barış Alper ceza sahasında yerde kalınca ikinci kez penaltı kararı çıktı.

Milli futbolcu kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3. 65. dakikada Gaziantep kalecisi Burak ceza sahası dışında elle oynayınca kırmızı gördü. Maç da 3-0 sona erdi.

ZEMİNE BÜYÜK TEPKİ
Sezonun ilk maçında yine zemin sıkıntısı yaşandı. Gaziantep Stadı'nda zeminin çok büyük bir bölümünde ortaya çıkan problemler iki takım futbolcularını fazlasıyla zorladı. Gaziantepli Mbakata ayağı zemine takılınca çok ağır bir sakatlık yaşadı.

BARIŞ ALPER SÜPER BAŞLADI
Osimhen ve Icardi'nin yokluğunda Galatasaray'da 9 numara pozisyonunda Barış Alper Yılmaz oynadı. Penaltıdan iki gol atan ve bir de asist yapan milli futbolcu gecenin yıldızı olmayı başladı. Barış Alper mücadelesiyle de sezonun başlangıcını mükemmel şekilde yaptı.

KEWELL MESAJI!
Barış attığı ilk gol sonrası Harry Kewell'ın ikonik sevincini yaptı.

SANE TUTUKTU
Galatasaray'ın flaş transferi dün ilk resmi maçına çıktı. Alman yıldız hazır bir görüntü vermedi.

